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Вице-президента США раскритиковали из-за её одежды от Dolce & Gabbana

Камалу Харрис обычно хвалят за ее стиль, но на сей раз её наряды раскритиковали в Сети

сегодня, 09:08
Автор:

Мокрик Анастасия

Вице-президент США Камала Харрис стала объектом обсуждений из-за своей одежды от дорого бренда, в которой она была на присяге министра финансов Джанет Йеллен и при подписании Байденом указов в Белом доме. Об этом сообщает издание the Guardian.

Вице-президента США раскритиковали из-за её одежды от Dolce & Gabbana

Камалу Харрис критикуют из-за одежды от бренда Dolce & Gabbana - фото: из открытых источников

Так, Харрис пришла на обед с Джо Байденом в шерстяном джемпере с воротником от люксового бренда Dolce & Gabbana. Брючный костюм и серый пиджак того же бренда вице-президент надела на присягу министра финансов Джанет Йеллен. А во время подписания указов Джо Байденом в Белом доме Харрис была одета в свитер с шевроном от итальянского дома моды.

Вице-президента США раскритиковали из-за её одежды от Dolce & Gabbana - фото 2

Буря вокруг ее стиля началась с поста Виттории Виньоне, автора блога Kamala’s Closet. Причиной тому послужил тот факт, что в гардеробе Харрис есть одежда от модного дома Dolce&Gabbana, у которого издавна были проблемы с имиджем из-за расизма.

 "Я шокирован, что она их надела", — написали в комментариях на странице Виньоне в социальной сети.

Сама же Виньоне сообщила о своем разочаровании в выборе одежды, отметив, что Харрис в последние годы в значительной степени отошла от ношения европейских роскошных брендов.  Виттория призналась, что считает выбор одежды Dolce & Gabbana оплошностью, даже ошибкой команды, которая заботится о гардеробе вице-президента США. Кроме того, она считает, что Камале не стоило бы выбирать для своих нарядов настолько дорогую одежду в первую же неделю работы в офисе.

Харрис работает с голливудским стилистом Карлой Уэлч, которую в 2020 году критиковали в социальных сетях за то, что она одела нескольких своих клиентов в Dolce & Gabbana для церемонии вручения премии Грэмми.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что США могут снять санкции с "Северного потока-2", а также о том, что США ответят санкциями на приговор Навального.



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Источник: https://www.theguardian.com/fashion/2021/feb/02/kamala-harris-criticized-wearing-controversial-label-dolce-gabbana
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