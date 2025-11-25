logo

Виткофф советовал Кремлю, как правильно улестить Трампа в вопросах о войне в Украине
Виткофф советовал Кремлю, как правильно улестить Трампа в вопросах о войне в Украине

Во время звонка Виткофф давал советы Кремлю по переговорам с Трампом и обсуждал условия "мирного соглашения" без участия Украины.

25 ноября 2025, 23:35
Автор:
Slava Kot

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в октябре провел телефонный разговор с помощником российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым, во время которого фактически консультировал Кремль, как правильно представить свои предложения по "мирному плану" по Украине американскому президенту. О содержании разговора стало известно благодаря записи, оказавшейся в распоряжении агентства Bloomberg.

Виткофф советовал Кремлю, как правильно улестить Трампа в вопросах о войне в Украине

Стив Виткофф. Фото из открытых источников

Как пишет Bloomberg, звонок Виткоффа с Ушаковым состоялся 14 октября и длился более пяти минут. В разговоре Виткофф выразил глубокое уважение Путину и сообщил Ушакову, что передал Трампу свое мнение, что Россия якобы всегда стремилась к мирному соглашению.

Отдельное внимание Виткофф уделил визиту президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, который состоялся в октябре. Он предложил Путину поговорить с Трампом еще до встречи с украинским лидером.

"Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны поговорить с вашим боссом перед этой пятничной встречей", – сказал Виткофф.

Ушаков спросил, будет ли полезен звонок Путина Трампу. Виткофф ответил утвердительно и порекомендовал, что именно должен сказать российский диктатор, чтобы это был "действительно хороший звонок". Среди ключевых советов Виткофф советовал ублажить Трампа приветствиями относительно достижений мирного соглашения в Газе, подчеркнуть, что Москва поддерживает эту договоренность, а также указать на "миротворческую роль" президента США.

По данным Bloomberg, разговор Путина и Трампа действительно состоялся 16 октября. После этого Трамп, ранее неоднократно критиковавший Путина, выразил готовность встретиться с ним в Будапеште.

В том же разговоре Виткофф затронул потенциальные условия прекращения войны между Россией и Украиной. По его словам, он "знает, что нужно для заключения соглашения", в частности, упомянул о возможных территориальных обменах. Как выяснил Bloomberg, это обсуждение легло в основу мирного плана США из 28 пунктов, подготовленного с участием Кремля без ведома Киева или европейских партнеров.

"Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-то обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы придем к соглашению. Президент (Трамп) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения", – сказал Виткофф.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп отправил России "сладкого пряника" Виткоффа, а Украине дал "жесткий кнут" в виде Дрисколла для переговоров по мирному плану.

Также "Комментарии" писали, что Трамп поставил Зеленскому и Путину условие для встречи об окончании войны.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-25/witkoff-advised-russia-on-how-to-pitch-ukraine-plan-to-trump?srnd=homepage-europe
