Вокруг чего идут торги в США: на что может согласиться Байден ради помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что Штаты не отступят от своего решения продолжать оказывать помощь Украине. При этом с помощью этой, учитывая разворачивающуюся борьбу в рамках намеченных на ноябрь 2024 года президентских выборов, явно просматриваются проблемы. В Белом доме признали, что потратили уже 96% средств из более 60 миллиардов долларов, ранее выделенных на поддержку нашей страны. А в Пентагоне не скрывают, что новые пакеты военной помощи в рамках президентских полномочий (PDA) будут значительно меньше по объему, чем раньше. Для их существенного увеличения нужно одобрение Конгресса, где пока что этот вопрос застопорился. О чем говорят внутриамериканские тенденции, где продолжается битва за помощь Украине? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В США торги продолжаются

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин поделился таким мнением:

"Набирающая обороты избирательная кампания в США (хоть до выборов еще год) наглядно демонстрирует, как подобные процессы поляризуют политиков и их избирателей. В том числе в ракурсе поддержки Украины. Избрание нового спикера в Конгрессе создало (в ситуации на сегодня) даже больше проблем для компромисса между республиканцами и демократами, чем было ранее. Новый спикер, помня историю предшественника, который пошел на компромисс с демократами по временному бюджеты, решил проводить более жесткую политику. Бескомпромиссную".

В итоге, подчеркивает эксперт, несмотря на призывы Белого дома не разделять помощь Украине и Израилю, Палата представителей (где у республиканцев большинство) проголосовала за помощь исключительно Израилю. А верхняя палата (Сената), где большинство уже у демократов, "зарубила" такой вариант законопроекта. Тем более, что президент Байден предупредил – он наложит вето на такой вариант.

"Торги продолжаются. Часть республиканцев модифицировали свои требования. Хотят видеть четкий план — на что будут тратиться деньги, которые Белый дом предлагает выделить Украине. Каков будет эффект от того или иного рода поддержки. Какова вообще конечная цель. Плюс — традиционное увязывание поддержки Украины с укреплением границы со стороны Мексики. По сути, представители РП разыгрывают свою предвыборную карту, где ставка делается на борьбу с незаконной миграцией. При этом заставляя Байдена становиться на растяжку, т.к. его избиратели против той же стены на границе с Мексикой, против дополнительных ограничителей для мигрантов", – считает Алексей Якубин.

По его словам, Администрация Байдена будет пытаться найти компромисс с республиканцами в парламенте. Тем более, что 17 ноября истекает срок временно принятого бюджета – и нужно принимать новый.

"Сейчас республиканцы предлагают принять новый временный бюджет. Возможно, это принятия станут увязывать с неким компромиссом по поддержке Украины. Скорее всего, Белый дом пойдет на уменьшение сумм, которые предполагалось выделить Украине ранее (а там речь о более 60 млрд долларов). Либо они будут разбиты на части, с более жестким контролем", – высказался эксперт.

По его мнению, для нас важно актуализировать тему взаимодействия с республиканцами. Играя на их любимой теме "Америка — великая страна". Ну, а раз великая, то не может оставаться в стороне, когда Россия и ей подобные пытаются разрушить миропорядок, о важности сохранения которого Америка так много говорит.

Хоть это, конечно, нельзя рассматривать как полноценное замещение помощи. Лишь временное. Впрочем, глобально, как мне кажется, политическая линия Запада определена – Украина будет получать необходимую поддержку. Еще год как минимум", – резюмировал Алексей Якубин. "Временно, пока демократы и республиканцы не нащупают точек соприкосновения в парламенте, у Белого дома есть возможности продолжать финансировать неотложные потребности Украины. Гранты и так далее. Плюс — арестованные российские активы, под что уже подоводится необходимая законодательная база

Помощь Украине точно не прекратится

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поделилась таким мнением:

"Следует понимать, что есть часть средств, которые Украина еще не получила. То же самое касается вооружений. И на это мы можем рассчитывать в обозримом будущем".

В то же время, эксперт признала, что голосование по новой помощи Украине точно будет сложным.

Члены Демократической партии делали акцент, что такая поддержка – это не просто об Украине, а в целом о геополитическом противостоянии демократического мира с автократиями типа Китай, Россия и так далее. Подобные тезисы уже не раз приводил Байден В свою очередь, республиканцы, соглашаясь с этим, акцентируют, что США слишком много средств выделяют на внешнюю помощь. И призывают сосредоточиться на решении внутренних проблем. Эти месседжи созвучны ожиданиям избирателей Республиканской партии", – поясняет Екатерина Одарченко. "Я участвовала в слушаньях в Сенате по Украине

Так что, констатирует она, ситуация непростая. Но помощь Украине точно не прекратится, уверена политтехнолог. Но сократиться вполне может. Причем больше не в военной составляющей, а по неким другим параметрам.

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