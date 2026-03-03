Война на годы или вскоре все закончится: Вэнс сделал интригующее заявление об Иране

У США нет цели ввязываться в войну против Ирана, которая затянется на годы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Вице-президент назвал единственную цель операции президента США Дональда Трампа в Иране – добиться того, чтобы Тегеран "никогда не смог обладать ядерным оружием".

"Президент хочет не просто защитить страну от иранского ядерного оружия в течение первых трех-четырех лет своего второго срока — он хочет убедиться, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием, а это требует коренного изменения мышления иранского режима", — объяснил Вэнс.

Он обратил внимание, что ядерные объекты Ирана построены не только для обогащения урана в мирных целях, как утверждал режим в Тегеране, но и для разработки ядерного оружия.

При этом вице-президент подчеркнул, что речь не идет о долгосрочной военной кампании.

"Трамп ни в коем случае не позволит стране ввязаться в многолетний конфликт… мы не собираемся втягиваться в проблемы, которые у нас были с Ираком и Афганистаном", – отметил Джей Ди Вэнс.

