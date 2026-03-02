logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп сделал заявление о покушениях на него: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп сделал заявление о покушениях на него: что произошло

Президент США заявил, что он убил аятоллу Али Хаменеи и, тем самым, обезопасил себя

2 марта 2026, 10:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Иран несколько раз пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа, но все попытки оказались тщетными. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в X журналиста ABC News Джонатана Карла.

Трамп сделал заявление о покушениях на него: что произошло

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я убил его (аятоллу Али Хаменеи — ред.) раньше, чем он меня. Они (Иран — ред.) пытались дважды. Ну, я убил его первым", — заявил Дональд Трамп в разговоре с Карлом.

По словам журналиста ABC News, по мнению американской разведки действительно существовал заговор с целью убийства Трампа в 2024 году.

"Атака была настолько успешной, что выбила большинство кандидатов на место аятоллы. Его место не займет никто из тех, о ком мы думали, потому что все они мертвы. Второе или третье место в иерархии — они тоже мертвы", — добавил президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — удар по Ирану отложили в последний момент: что сорвало план США и Израиля.

Также издание "Комментарии" сообщало – война в Иране: Лондон обратился с экстренной просьбой к Украине.

Ранее "Комментарии" писали – в минувшие выходные Иран нанес сотни ударов беспилотниками по арабским странам Персидского залива, повредив американские базы и критическую инфраструктуру. Под атаки попали аэропорты, морские порты и высотные здания, а также военно-морской объект США в Бахрейне. По данным правительств региона, есть погибшие в ОАЭ и Омане.

Как пишет The Wall Street Journal, Тегеран фактически копирует тактику, которую Россия применяет против Украины: массированные удары по инфраструктуре с целью психологического давления и экономического изматывания противника.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости