Трамп сделал заявление о покушениях на него: что произошло

Иран несколько раз пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа, но все попытки оказались тщетными. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в X журналиста ABC News Джонатана Карла.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я убил его (аятоллу Али Хаменеи — ред.) раньше, чем он меня. Они (Иран — ред.) пытались дважды. Ну, я убил его первым", — заявил Дональд Трамп в разговоре с Карлом.

По словам журналиста ABC News, по мнению американской разведки действительно существовал заговор с целью убийства Трампа в 2024 году.

"Атака была настолько успешной, что выбила большинство кандидатов на место аятоллы. Его место не займет никто из тех, о ком мы думали, потому что все они мертвы. Второе или третье место в иерархии — они тоже мертвы", — добавил президент США.

Ранее "Комментарии" писали – в минувшие выходные Иран нанес сотни ударов беспилотниками по арабским странам Персидского залива, повредив американские базы и критическую инфраструктуру. Под атаки попали аэропорты, морские порты и высотные здания, а также военно-морской объект США в Бахрейне. По данным правительств региона, есть погибшие в ОАЭ и Омане.

Как пишет The Wall Street Journal, Тегеран фактически копирует тактику, которую Россия применяет против Украины: массированные удары по инфраструктуре с целью психологического давления и экономического изматывания противника.



