Трамп сделал заявление о покушениях на него: что произошло

Иран несколько раз пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа, но все попытки оказались тщетными. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в X журналиста ABC News Джонатана Карла.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По словам журналиста ABC News, по мнению американской разведки действительно существовал заговор с целью убийства Трампа в 2024 году.
Ранее "Комментарии" писали – в минувшие выходные Иран нанес сотни ударов беспилотниками по арабским странам Персидского залива, повредив американские базы и критическую инфраструктуру. Под атаки попали аэропорты, морские порты и высотные здания, а также военно-морской объект США в Бахрейне. По данным правительств региона, есть погибшие в ОАЭ и Омане.
Как пишет The Wall Street Journal, Тегеран фактически копирует тактику, которую Россия применяет против Украины: массированные удары по инфраструктуре с целью психологического давления и экономического изматывания противника.