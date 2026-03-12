Военно-морские силы США пока не готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, сказал министр энергетики Крис Райт в интервью CNBC.

Танкеры с нефтью. Фото: из открытых источников

"Это произойдет относительно скоро, но не сейчас", – сказал Райт.

"Мы просто не готовы. Все наши военные ресурсы сосредоточены на уничтожении наступательных возможностей Ирана и промышленности, которая обеспечивает эти возможности", — уточнил министр на вопрос ведущего, почему этого до сих пор не произошло.

При этом следует напомнить, что Дональд Трамп еще 3 марта пообещал защиту кораблей Военно-морскими силами США.

Райт не исключает, что ВМС сможет начать сопровождение танкеров до конца марта. Министр отметил, что именно над этим сейчас трудятся военные.

Движение танкеров через Ормузский пролив сейчас фактически остановлено из-за риска ударов со стороны Ирана. Закрытие пролива повлекло за собой крупнейший в истории сбой в поставках нефти, сообщило в четверг Международное энергетическое агентство (IEA).

Следует заметить, Ормузский пролив является единственным морским входом и выходом в Персидский залив. До начала войны через нее проходило около 20% мирового потребления нефти.

Ее перекрытие привело к скачку цен на энергоресурсы, что уже сказалось, в частности, и на Украине.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о возможной атаке иранских беспилотников на Калифорнию. По его словам, "это расследуется". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Clash Report".

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп будет вне себя: что заявляет разведка США о крахе власти в Иране.



