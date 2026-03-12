Війна з Іраном: яку обіцянку Трамп досі не готовий виконати

Військово-морські сили США поки що не готові супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку, сказав міністр енергетики Кріс Райт в інтерв’ю CNBC.

Танкери з нафтою. Фото: із відкритих джерел

"Це станеться відносно скоро, але не зараз", – сказав Райт.

"Ми просто не готові. Усі наші військові ресурси наразі зосереджено на знищенні наступальних можливостей Ірану та промисловості, яка забезпечує ці можливості", – уточнив міністр на запитання ведучого, чому цього досі не сталося.

При цьому варто нагадати, що Дональд Трамп ще 3 березня пообіцяв захист кораблів Військово-морськими силами США.

Райт не виключає, що ВМС зможуть розпочати супровід танкерів до кінця березня. Міністр зазначив, що саме над цим зараз працюють військові.

Рух танкерів через Ормузьку протоку наразі фактично зупинено через ризик ударів з боку Ірану. Закриття протоки спричинило найбільший в історії збій у постачанні нафти, повідомило в четвер Міжнародне енергетичне агентство (IEA).

Варто зауважити, Ормузька протока є єдиним морським входом і виходом до Перської затоки. До початку війни через неї проходило близько 20% світового споживання нафти.

Її перекриття призвело до стрибка цін на енергоресурси, що вже позначилося, зокрема, і на Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про можливу атаку іранських безпілотників на Каліфорнію. За його словами, "це розслідується". Як передає портал "Коментарі", про це інформує "Clash Report".

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп буде у нестямі: що заявляє розвідка США про крах влади в Ірані.



