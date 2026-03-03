logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Війна стане ще жорсткішою: Рубіо насторожив заявою про удари по Ірану
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна стане ще жорсткішою: Рубіо насторожив заявою про удари по Ірану

Марко Рубіо заявив, що найсильніші удари США по Ірану ще попереду

3 березня 2026, 06:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найсильніші удари від американських військових по Ірану ще попереду і наступний етап буде суворішим для цієї країни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "FoxNews".

Війна стане ще жорсткішою: Рубіо насторожив заявою про удари по Ірану

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

"Найсильніші удари від американських військових ще попереду. Наступний етап буде ще суворішим для Ірану, ніж зараз. Скільки часу це займе? Я не знаю, скільки часу це займе. У нас є цілі. Ми будемо робити це стільки, скільки потрібно для їхнього досягнення", — зазначив держсекретар США.

Марко Рубіо зазначив, що метою американської операції є знищення потужностей балістичних ракет Ірану та його здатності їх виробляти, а також ліквідація загрози, яку становить їхній флот для світового судноплавства.

Читайте також на порталі "Коментарі" – за ескалацією конфлікту на Близькому Сході слідкує весь світ. Протистояння між Іраном та Ізраїлем із США торкнулося й інших країн Перської затоки. Про що говорять заяви та дії ключових світових гравців на події в Ірані та навколо Ірану? Зокрема, про що говорить позиція Москви, яка, окрім гучних заяв, не готова заступатися за свого ключового союзника на Близькому Сході? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Іран кілька разів намагався ліквідувати президента США Дональда Трампа, але всі спроби виявилися марними. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у X журналіста ABC News Джонатана Карла.

"Я вбив його (аятоллу Алі Хаменеї — ред.) раніше, ніж він мене. Вони (Іран — ред.) намагалися двічі. Ну, я вбив його першим", — заявив Дональд Трамп у розмові з Карлом.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?si=lGj6M8eLu_ID0dAW&v=ee8WIxGCnr0&feature=youtu.be
Теги:

Новини

Всі новини