Війна стане ще жорсткішою: Рубіо насторожив заявою про удари по Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найсильніші удари від американських військових по Ірану ще попереду і наступний етап буде суворішим для цієї країни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "FoxNews".

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

"Найсильніші удари від американських військових ще попереду. Наступний етап буде ще суворішим для Ірану, ніж зараз. Скільки часу це займе? Я не знаю, скільки часу це займе. У нас є цілі. Ми будемо робити це стільки, скільки потрібно для їхнього досягнення", — зазначив держсекретар США.

Марко Рубіо зазначив, що метою американської операції є знищення потужностей балістичних ракет Ірану та його здатності їх виробляти, а також ліквідація загрози, яку становить їхній флот для світового судноплавства.

"Я вбив його (аятоллу Алі Хаменеї — ред.) раніше, ніж він мене. Вони (Іран — ред.) намагалися двічі. Ну, я вбив його першим", — заявив Дональд Трамп у розмові з Карлом.



