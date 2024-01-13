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Война в Украине: в Белом доме рассказали, что Байден считает поворотным моментом истории

В Белом доме отметили что Байден считает, что нынешний период истории является поворотным моментом

сегодня, 09:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байдена считает современный период – поворотным моментом истории. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с журналистами заявил Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Война в Украине: в Белом доме рассказали, что Байден считает поворотным моментом истории

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Чиновник ответил на вопрос о том, как администрация Байдена видит свою внешнюю политику в свете событий в Украине и секторе Газа. При этом Кирби уточнил, что угрозы для демократии носят разные характеры.

"Президент описывает нынешнее время, в котором мы живем как переломный момент, и он прав. Ведь если вы посмотрите по всему миру, одной из объединяющих вещей является угроза для демократии", — сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Джо Байден считает, что США должны строить свою внешнюю политику на сотрудничестве с союзниками и партнерами. Он признает, что США не могут решить все проблемы самостоятельно, но их лидерство жизненно важно для достижения успеха.

"Президент верит во внешнюю политику, усиливающую наших союзников и партнеров, которая строится на альянсах и партнерствах, признающая, что Соединенные Штаты не могут сделать все сами. Однако наше лидерство жизненно важно для решения некоторых из этих проблем", — подчеркнул Кирби.

В Белом доме не сомневаются в том, что США будут продолжать играть активную роль в мире, как и в предыдущие три года.

Читайте также на портале "Комментарии" — мантра Джо Байдена о поддержке Украины проигрышная: республиканцы предлагают свой План победы.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Байдена обдумывают, как дать Украине то, о чем еще осенью просил главком ВСУ Валерий Залужный.




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