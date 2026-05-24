Возле Белого дома, где находился Трамп, произошла стрельба: что известно

Вечером 23 мая вблизи Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба с участием одного нападающего и сотрудников Секретной службы США. Инцидент произошел в тот момент, когда президент Дональд Трамп находился в резиденции.

Стрельба возле Белого дома. Фото из открытых источников

По данным американских правоохранителей, неизвестный мужчина подошел к контрольно-пропускному пункту возле комплекса Белого дома и открыл огонь по агентам Секретной службы. Охрана ответила стрельбой. Нападавший получил ранение и позже скончался в больнице. В Секретной службе сообщили, что при перестрелке также пострадал случайный прохожий.

Ни один из сотрудников службы безопасности не пострадал. Представитель Белого дома подтвердил, что Трампа оперативно проинформировали о ситуации. По информации Reuters, подозреваемый имел историю психических расстройств, а ранее по нему уже действовал запрет на приближение к определенным объектам.

После инцидента Трамп опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social, поблагодарив агентов Секретной службы за "быстрые и профессиональные действия". Он также отметил необходимость построить бальный зал на территории Белого дома.

"Благодарим нашу замечательную Секретную службу и правоохранительные органы за быстрые и профессиональные действия. Это событие показывает, насколько важно для всех будущих президентов получить то, что будет самым безопасным и защищенным местом такого типа, когда-либо построенным в Вашингтоне", — заявил Трамп.

Это уже не первый подобный случай в Вашингтоне в последние недели. В начале мая агенты Секретной службы также открывали огонь по вооруженному мужчине вблизи Вашингтонского монумента. А в конце апреля стрельба раздалась во время ужина корреспондентов Белого дома, где находился американский президент.

