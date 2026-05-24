Біля Білого дому, де був Трамп, сталася стрілянина: що відомо

Ввечері 23 травня поблизу Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина за участю одного нападника та співробітників Секретної служби США. Інцидент відбувся в той момент, коли президент Дональд Трамп перебував у резиденції.

Стрілянина біля Білого дому. Фото з відкритих джерел

За даними американських правоохоронців, невідомий чоловік підійшов до контрольно-пропускного пункту біля комплексу Білого дому та відкрив вогонь по агентам Секретної служби. Охорона відповіла стріляниною. Нападник отримав поранення та пізніше помер у лікарні. У Секретній службі повідомили, що під час перестрілки також постраждав випадковий перехожий.

Жоден із співробітників служби безпеки не постраждав. Представник Білого дому підтвердив, що Трампа оперативно проінформували про ситуацію. За інформацією Reuters, підозрюваний мав історію психічних розладів, а раніше щодо нього вже діяла заборона на наближення до певних об’єктів.

Після інциденту Трамп опублікував заяву у своїй соцмережі Truth Social, подякувавши агентам Секретної служби за "швидкі та професійні дії". Він також наголосив на необхідності збудувати бальну залу на території Білого дому.

"Дякуємо нашій чудовій Секретній службі та правоохоронним органам за швидкі та професійні дії. Ця подія показує, наскільки важливо для всіх майбутніх президентів отримати те, що буде найбезпечнішим та найзахищенішим місцем такого типу, коли-небудь побудованим у Вашингтоні", — заявив Трамп.

Це вже не перший подібний випадок у Вашингтоні за останні тижні. На початку травня агенти Секретної служби також відкривали вогонь по озброєному чоловіку поблизу Вашингтонського монумента. А наприкінці квітня стрілянина пролунала під час вечері кореспондентів Білого дому, де перебував американський президент.

