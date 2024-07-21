Врач Байдена раскрыл подробности о состоянии президента США

81-летний президент США Джо Байден недавно сообщил, что заболел коронавирусом и будет находиться в изоляции до своего выздоровления. Врач президента Кевин О'Коннор посетил Байдена и проверил состояние его здоровья.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Пресс-служба Белого дома опубликовала письмо врача президента США о состоянии здоровья Джо Байдена. По словам врача Кевина О'Коннора Байден жалуется на кашель и охриплость. Американский лидер придерживается план лечения, принял шестую дозу препарата PAXLOVID, а его состояние улучшается.

"Его пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура остаются абсолютно нормальными. Его насыщенность кислородом из комнатного воздуха остается превосходной. Его легкие остаются чистыми", — говорится в сообщении.

Американские медики провели геномное секвенирование и определили, что вариант коронавируса, которым заболел Байден, является наиболее распространенным в США и им болело около трети зараженных COVID-19 американцев.

"Президент продолжает хорошо переносить лечение и будет продолжать принимать PAXLOVID, как и было запланировано. Он продолжает выполнять все свои президентские обязанности", — подчеркнул врач.

По словам Кевина О'Коннора, он и дальше будет следить за здоровьем Байдена и при изменении состояния президента или его плане лечения будет сообщать Белый дом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врач рассказал, болен ли президент США Джо Байден деменцией.

Также "Комментарии" писали о том, что Байден заявил о готовности выйти из президентской гонки и назвал единственное условие этого решения.