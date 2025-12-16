logo

BTC/USD

86757

ETH/USD

2927.86

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США ВС США ударили по судам в Тихом океане: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

ВС США ударили по судам в Тихом океане: что известно

Американские военные нанесли удар по трем судам в Тихом океане

16 декабря 2025, 13:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Американские военные нанесли удары по трем судам, якобы перевозившим наркотики в международных водах Тихого океана, заявили в Южном командовании ВС США.

ВС США ударили по судам в Тихом океане: что известно

ВС США ударили по судам в Тихом океане: что известно

"Пятнадцатого декабря по указанию министра войны Пита Хегсета объединенная оперативная группа Southern Spear совершила смертоносные кинетические удары по трем судам, принадлежащим организациям, признанным террористическими", — говорится в сообщении.

ВС США ударили по судам в Тихом океане: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в октябре Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что американские военные атаковали судно в восточной части Тихого океана, в результате чего погибли два человека. Несколько часов спустя Хегсет рассказал, что в среду военные нанесли удар по другому судну в восточной части Тихого океана, в результате чего погибли три человека. Предполагалось, что эти два судна перевозили наркотики.

Это была первая известная военная операция США в Тихом океане с тех пор, как президент Дональд Трамп начал новую кампанию по борьбе с наркоторговлей, отмечает Reuters. До этого военные США наносили не менее семи таких ударов в Карибском море.

Ранее "Комментарии" писали, что Президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на нападение боевиков террористической группировки "Исламское государство" на американцев в Сирии. В результате атаки погибли двое военнослужащих США и гражданский переводчик, еще трое американских военных получили ранения.

Трамп в своей соцсети Truth Social назвал инцидент "нападением против США и Сирии". По его словам, нападение произошло в одном из наиболее опасных районов страны, которое до сих пор не находится под полным контролем сирийских властей.

"Мы скучаем по потере трех крупных американских патриотов в Сирии, двух солдат и одного гражданского переводчика. Это было нападение ИГИЛ на США и Сирию в очень опасной части Сирии", — пишет Трамп.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости