Американські військові завдали ударів по трьох суднах, які нібито перевозили наркотики в міжнародних водах Тихого океану, заявили в Південному командуванні ЗС США.

ЗС США вдарили по суднах в Тихому океані: що відомо

"П'ятнадцятого грудня за вказівкою міністра війни Піта Хегсета об'єднана оперативна група Southern Spear здійснила смертоносні кінетичні удари по трьох суднах, які належать організаціям, визнаним терористичними", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у жовтні Міністр оборони США Піт Хегсет повідомив, що американські військові атакували судно у східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинули двоє людей. Декілька годин потому Хегсет розповів, що в середу військові завдали удару по іншому судну в східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинули троє людей. Припускалося, що ці два судна перевозили наркотики.

Це була перша відома військова операція США в Тихому океані з того часу, як президент Дональд Трамп розпочав нову кампанію боротьби з наркоторгівлею, зазначає Reuters. До цього військові США завдавали щонайменше сім таких ударів у Карибському морі.

Раніше "Коментарі" писали, що Президент США Дональд Трамп жорстко відреагував на напад бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" на американців у Сирії. Унаслідок атаки загинули двоє військовослужбовців США та цивільний перекладач, ще троє американських військових зазнали поранень.

Трамп у своїй соцмережі Truth Social назвав інцидент "атакою проти США і Сирії". За його словами, напад стався в одному з найбільш небезпечних районів країни, який досі не перебуває під повним контролем сирійської влади.

"Ми сумуємо за втратою трьох великих американських патріотів в Сирії, двох солдатів і одного цивільного перекладача. Це був напад ІДІЛ на США і Сирію в дуже небезпечній частині Сирії", — пише Трамп.