"Все очень плохо": врачи рассказали, сколько еще проживет Байден

Состояние здоровья бывшего президента США Джо Байдена ухудшается. Американские СМИ сообщают, что 83-летний политик может испытывать серьезные проблемы из-за агрессивной формы рака простаты. По информации отдельных источников, заболевание находится на поздней стадии и уже распространилось на кости, что значительно усложняет лечение.

Джо Байден. Фото из открытых источников

Издание RadarOnline.com пообщалось с врачами по здоровью Байдена и их дальнейший прогноз может быть неблагоприятным. Они предполагают, что продолжительность жизни в таких случаях, как у Байдена, измеряется месяцами. В то же время, эти оценки не являются официальным медицинским заключением и базируются на общих данных о течении подобных заболеваний.

"Я думаю, что он уже давно этим болен и выживание сейчас измеряется месяцами, а не годами", — сказал один источник из Демократической партии.

По сообщениям журналистов, в последнее время Байден выглядел ослабленным во время публичных мер. В частности, внимание привлекло его появление на похоронах 35-летней родственницы семьи Кеннеди, где политик выглядел истощенным. Именно после этого в медиа появилась новая волна дискуссий о состоянии его здоровья.

В то же время, помощники бывшего президента уверяют, что он продолжает лечение и работает над несколькими проектами. По их словам, Байден проходит гормональную и лучевую терапию, которые являются стандартными методами лечения агрессивных форм рака простаты.

Врач Стивен Квэй считает, что Байден уже имел онкологию во время своего президентства и, возможно, тайно лечился терапией, вызывающей потерю мышц, что может приводить к падениям, а также когнитивное снижение, которое может проявляться через забывание имен коллег и трудности с ведением разговора. Именно эти симптомы можно было увидеть у Байдена.

"Рак — это гиперметаболическое состояние, которое потребляет много калорий, делает человека истощенным, уставшим и приводит к низкому уровню кислорода, а это, в свою очередь, может влиять на сердце и мозг. Темный жнец действительно может быть уже рядом с Байденом", — сказал доктор Стюарт Фишер.

