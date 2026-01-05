Все придется вернуть: Трамп удивил заявлением о войне в Украине

Американцы смогут вернуть все деньги, которые были потрачены на Украину во времена администрации Трампа. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время общения с прессой Трамп заявил, что для США война в Украине сейчас ничего не стоит. По его словам, Вашингтон, наоборот, зарабатывает.

"Более того, мы зарабатываем деньги, потому что в отличие от Байдена — Байден дал 350 млрд долларов, просто отдал их", — заявил президент США.

Американский лидер добавил, что благодаря сделке по редкоземельным металлам Украины вернул в США уже значительную часть потраченных денег. В то же время Трамп считает, что будут еще больше возвращений.

"Теперь я вернул значительную часть, потому что мы заключили сделку по редкоземельным металлам, вошли в сферу редкоземов, и мы вернем много этих денег. Возможно, все деньги, возможно, даже больше, чем все деньги", — резюмировал глава Белого дома.

На вопрос, какое на самом деле положение между Россией и Украиной сейчас, американский президент ответил, что, по его мнению, будет достигнуто соглашение в какой-то момент. При этом он выразил надежду, что это произойдет в недалеком будущем.

Также Дональд Трамп напомнил журналистам о потерях военных в войне в Украине.



