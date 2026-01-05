Все доведеться повернути: Трамп здивував заявою про війну в Україні

Американці зможуть повернути всі гроші, які було витрачено на Україну за часів адміністрації Трампа. Відповідну заяву зробив президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час спілкування з пресою Трамп заявив, що для США війна в Україні зараз нічого не варта. За його словами, Вашингтон, навпаки, заробляє.

"Більш того, ми заробляємо гроші, тому що на відміну від Байдена – Байден дав 350 млрд доларів, просто віддав їх", – заявив президент США.

Американський лідер додав, що завдяки угоді щодо рідкісноземельних металів України повернув у США вже значну частину витрачених грошей. У той же час, Трамп вважає, що будуть ще більше повернень.

"Тепер я повернув значну частину, тому що ми уклали угоду щодо рідкісноземельних металів, увійшли до сфери рідкоземів, і ми повернемо багато цих грошей. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж усі гроші", — резюмував глава Білого дому.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що, як стверджує Росія , українська сторона завдала удару по резиденції російського диктатора Володимира Путіна. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву Трамп зробив на борту літака Air Force One.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп вважає, що угоди щодо мирного врегулювання між Україною та РФ вдасться досягти "якоїсь миті". Відмовившись назвати часові рамки Трамп висловив сподівання, що це станеться "недалеко".

На питання, яке насправді становище між Росією та Україною зараз, американський президент відповів, що, на його думку, буде досягнуто згоди в якийсь момент. При цьому він висловив сподівання, що це станеться у недалекому майбутньому.

Також Дональд Трамп нагадав журналістам про втрати військових у війні в Україні.



