Всего один звонок и война в Украине будет остановлена: посол США при НАТО сделал важное заявление

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что именно Китай играет решающую роль в способности России продолжать войну против Украины. По его словам, Пекин обладает реальными рычагами влияния на Кремль и может остановить боевые действия в кратчайшие сроки.

Как сообщает Bloomberg, Уитакер подчеркнул, что китайское руководство способно изменить ситуацию буквально одним шагом. Он отметил, что, если лидер КНР позвонит Владимиру Путину и одновременно прекратит поставки технологий двойного назначения, война может завершиться значительно быстрее. Кроме того, важным фактором является закупка Китаем российских энергоресурсов, которые обеспечивают Москве стабильные доходы.

После начала полномасштабного вторжения экономическое и технологическое сотрудничество между Москвой и Пекином усилилось. Россия активно использует китайские компоненты для производства беспилотников и военного оборудования. Одновременно Китай вновь стал крупнейшим покупателем российской нефти. В январе объем разгрузки в китайских портах достиг 1,65 млн баррелей в сутки — это один из самых высоких показателей с 2022 года.

Несмотря на это, Пекин публично заявляет о стремлении к мирному урегулированию. Глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Мюнхене предложил гуманитарную помощь и заявил о готовности играть "конструктивную роль". Однако в Вашингтоне считают, что реальные действия Китая пока лишь усиливают позиции Кремля, а не приближают мир.

