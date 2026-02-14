Усього один дзвінок і війну в Україні буде зупинено: посол США при НАТО зробив важливу заяву

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що саме Китай відіграє вирішальну роль у здатності Росії продовжувати війну проти України. За його словами, Пекін має реальні важелі впливу на Кремль і може зупинити бойові дії в найкоротші терміни.

Посол США при НАТО Метью Вітакер. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє Bloomberg, Вітакер підкреслив, що китайське керівництво здатне змінити ситуацію буквально одним кроком. Він зазначив, що якщо лідер КНР зателефонує Володимиру Путіну і одночасно припинить постачання технологій подвійного призначення, війна може завершитися значно швидше. Крім того, важливим фактором є закупівля Китаєм російських енергоресурсів, які забезпечують Москві стабільні прибутки.

Після початку повномасштабного вторгнення економічне та технологічне співробітництво між Москвою та Пекіном посилилося. Росія активно використовує китайські компоненти для виробництва безпілотників та військового обладнання. Водночас, Китай знову став найбільшим покупцем російської нафти. У січні обсяг розвантаження в китайських портах досяг 1,65 млн барелів на добу — це один із найвищих показників з 2022 року.

Незважаючи на це, Пекін публічно заявляє про прагнення мирного врегулювання. Глава МЗС КНР Ван І на зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Мюнхені запропонував гуманітарну допомогу та заявив про готовність грати "конструктивну роль". Однак у Вашингтоні вважають, що реальні дії Китаю поки що лише посилюють позиції Кремля, а не наближають світ.

