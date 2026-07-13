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Стало известно, какими были последние слова Линдси Грэма: что упомянул об Украине

Axios раскрыл последние слова сенатора Линдси Грэма. Перед смертью он говорил об Украине и санкциях против России

13 июля 2026, 09:40
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Slava Kot

Перед своей внезапной смертью 71-летний американский сенатор-республиканец Линдси Грэм обсуждал с президентом США Дональдом Трампом Украину, санкции против России и ситуацию на Ближнем Востоке. О последних часах жизни политика сообщило издание Axios.

Стало известно, какими были последние слова Линдси Грэма: что упомянул об Украине

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

По информации журналистов, в субботу вечером Грэм по телефону рассказал Трампу о своей поездке в Киев 10 июля и отметил важность скорейшего голосования в Сенате за законопроект о новых санкциях против России. Президент США впоследствии упоминал, что Грэм "звучал немного устало, но замечательно".

Как сообщает Axios, вскоре после этого разговора сенатор пожаловался знакомому на плохое самочувствие. Когда его призвали немедленно обратиться к врачам, Грэм ответил, что сделает это после запланированного выступления в эфире Meet the Press на канале NBC. Как утверждает приближенный к Грэму человек, тогда он пошутил о собственной смерти.

"Я не могу сейчас умереть. Мне все еще нужно ввести санкции против России, решить вопрос с Ираном и нормализовать израильско-саудовские отношения", — сказал Грэм.

Через несколько часов после этих слов сенатор Линдси Грэм скончался 11 июля в собственном доме.

Линдси Грэм был одним из самых активных сторонников Украины в Конгрессе США. Только за день до смерти он находился в Киеве, где встречался с президентом Владимиром Зеленским и заявил, что согласовал с Белым домом законопроект об ужесточении санкций против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что судмедэксперты назвали причину смерти Линдси Грэма.

Также "Комментарии" писали, что Игорь Эйдман назвал версию внезапной смерти Линдси Грэма. По его словам, американский сенатор мог отравиться в Украине.



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Источник: https://www.axios.com/2026/07/12/lindsey-graham-israel-saudi-peace-iran
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