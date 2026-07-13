Стало відомо, якими були останні слова Ліндсі Грема: що згадав про Україну

Перед своєю раптовою смертю 71-річний американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем обговорював із президентом США Дональдом Трампом Україну, санкції проти Росії та ситуацію на Близькому Сході. Про останні години життя політика повідомило видання Axios.

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

За інформацією журналістів, у суботу ввечері Грем телефоном розповів Трампу про свою поїздку до Києва 10 липня та наголосив на важливості якнайшвидшого голосування в Сенаті за законопроєкт про нові санкції проти Росії. Президент США згодом згадував, що Грем "звучав трохи втомлено, але чудово".

Як повідомляє Axios, невдовзі після цієї розмови сенатор поскаржився знайомому на погане самопочуття. Коли його закликали негайно звернутися до лікарів, Грем відповів, що зробить це після запланованого виступу в ефірі програми Meet the Press на каналі NBC. Як стверджує наближена до Грема людина, тоді він пожартував про власну смерть.

"Я не можу зараз померти. Мені все ще потрібно запровадити санкції проти Росії, вирішити питання з Іраном та нормалізувати ізраїльсько-саудівські відносини", — сказав Грем.

За кілька годин після цих слів сенатор Ліндсі Грем помер 11 липня у власному будинку.

Ліндсі Грем був одним з найактивніших прихильників України у Конгресі США. Лише за день до смерті він перебував у Києві, де зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і заявив, що погодив із Білим домом законопроєкт про посилення санкцій проти Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що судмедексперти назвали причину смерті Ліндсі Грема.

Також "Коментарі" писали, що Ігор Ейдман назвав версію раптової смерті Ліндсі Грема. За його словами, американського сенатора могли отруїти в Україні.