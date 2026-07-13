У США оприлюднили нові подробиці раптової смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Згідно з попереднім висновком судово-медичного експерта, 71-річний політик помер внаслідок розриву аорти, пов'язаного з атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням.

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє The Associated Press із посиланням на дані судово-медичної служби, причиною смерті Ліндсі Грема стало розшарування аорти. Це небезпечний стан, за якого відбувається розрив внутрішньої стінки найбільшої артерії організму. Медики пов'язують його з затвердінням артерій американського сенатора.

Водночас остаточний висновок про причину смерті Грема буде оприлюднений після завершення токсикологічних і мікроскопічних досліджень.

Ліндсі Грем помер 11 липня, через два дні після свого 71-го дня народження. Одразу після його смерті офіс сенатора повідомив, що Грем помер через "короткочасну та раптову хворобу", не розкриваючи додаткових деталей.

Президент США Дональд Трамп, який був близьким соратником Грема, заявив, що сенатор був для нього "як член родини". За словами глави Білого дому, у суботу ввечері після повернення з України вони розмовляли телефоном.

"Він звучав трохи втомлено, але чудово", — сказав Трамп в ефірі NBC News.

Після смерті сенатора президент США також розпорядився приспустити державні прапори по всій країні.

Ліндсі Грем представляв штат Південна Кароліна в Сенаті США з 2003 року та вважався одним із найвпливовіших політиків Республіканської партії. Він був добре відомий своєю підтримкою України. Лише за день до смерті, 10 липня, сенатор перебував у Києві, де зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Це був уже десятий візит Грема до України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що соратниця Трампа Лора Лумер припускає, що сенатора Ліндсі Грема отруїла Росія. Подібної версії причини смерті американського політика дотримується й російський соціолог Ігор Ейдман.

Також "Коментарі" писали про реакцію Зеленського на смерть Ліндсі Грема.