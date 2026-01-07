Вспомнили о международном праве: в РФ официально отреагировали на задержание своих «теневых» танкеров

В России официально отреагировали на задержание американскими военными танкера "теневого флота" Marinera.

Российский танкер. Фото: из открытых источников

В РФ решили напомнить Соединенным Штатам о международном праве. Заявление сделало российское министерство транспорта.

Минтранс РФ сообщил, что 24 декабря 2025 года судно Marinera получило временное разрешение на плавание под государственным флагом России, "выданное на основании российского законодательства и норм международного права".

В то же время в РФ признали, что 7 января на судно высадились военно-морские силы США, а связь с танкером была потеряна. Россияне заявляют, что задержание судна произошло "в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств".

"Согласно нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и ни одно государство не имеет права применять силу в отношении судов, которые должным образом зарегистрированы в юрисдикциях других государств", — отметили в российском министерстве.

Как сообщал портал "Комментарии", Соединенные Штаты решились на захват нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой и РФ, после более чем двухнедельной погони через Атлантический океан. Операция может привести к новому витку напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Речь идет о судне, ранее известном как Bella-1, которое позже было переименовано в Marinera и ходит под российским флагом.

Издание "Комментарии" также писало, что десант Соединенных Штатов Америки захватил еще один танкер в водах Карибского моря. Речь идет о судне Sophia. Об этом официально сообщило южное командование американской армии. Предполагают, что вероятнее всего оно также относится к "теневому флоту" РФ. В сообщении отмечено, что задержание танкера "теневого флота" проводилось Министерством обороны США в координации с Министерством внутренней безопасности, операция прошла без инцидентов.