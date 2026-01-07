logo_ukra

Згадали про міжнародне право: в РФ офіційно відреагували на затримання своїх «тіньових» танкерів
commentss НОВИНИ Всі новини

Згадали про міжнародне право: в РФ офіційно відреагували на затримання своїх «тіньових» танкерів

Мінтранс РФ зробив офіційну заяву щодо затримання американцями судна Marinera

7 січня 2026, 17:51
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У Росії офіційно відреагували на затримання американськими військовими танкера "тіньового флоту" Marinera. 

Згадали про міжнародне право: в РФ офіційно відреагували на затримання своїх «тіньових» танкерів

Російський танкер. Фото: з відкритих джерел

У РФ вирішили нагадати Сполученим Штатам про міжнародне право. Заяву зробив російське міністерство транспорту. 

Мінтранс РФ повідомив, що 24 грудня 2025 року судно Marinera отримало тимчасовий дозвіл на плавання під державним прапором Росії, "виданий на підставі російського законодавства та норм міжнародного права".

Водночас в РФ визнали, що 7 січня на судно висадилися військово-морські сили США, а зв'язок із танкером було втрачено. Росіяни заявляють, що затримання судна відбулось "у відкритому морі за межами територіальних вод якихось держав".

"Відповідно до норм Конвенції ООН з морського права 1982 року у водах, у відкритому морі діє режим свободи судноплавства і жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, які належним чином зареєстровані в юрисдикціях інших держав", — зазначили в російському міністерстві.

Як повідомляв портал "Коментарі", Сполучені Штати зважилися на захоплення нафтового танкера, пов'язаного з Венесуелою та РФ, після більш ніж двотижневої погоні через Атлантичний океан. Операція може призвести до нового витка напруженості у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Йдеться про судно, раніше відоме як Bella-1, яке пізніше було перейменовано в Marinera і ходить під російським прапором.

Видання "Коментарі" також писало, що десант Сполучених Штатів Америки захопив ще один танкер у водах Карибського моря. Йдеться про судно Sophia. Про це офіційно повідомило південне командування американської армії.  Припускають, що найімовірніше він також належить до "тіньового флоту" РФ.  У повідомленні зазначено, що затримання танкера "тіньового флоту" проводили Міністерство оборони США у координації з Міністерством внутрішньої безпеки, операція пройшла без інцидентів.



