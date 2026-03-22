Встреча Трампа и Си Цзиньпина отменена: что произошло

Планируемая встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином не состоится в ранее определенные сроки. По данным Politico, администрация США решила не назначать новую дату саммита, пока не завершится активная фаза войны против Ирана.

Как пишет издание, ссылаясь на источники, знакомые с подготовкой переговоров в Вашингтоне, в Белом доме считают нецелесообразным проводить масштабные дипломатические встречи на фоне военной операции США против Ирана. По словам одного из дипломатов, новые предложения по дате встречи лидеров США и Китая могут появиться только после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время, официальные представители администрации отрицают прямую связь между переносом встречи и конфликтом. Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что информация о такой зависимости являются "феечными новостями", подчеркнув, что США и Китай продолжают переговоры по организации визита.

Другая спикерка Белого дома Каролин Ливитт предположила, что встреча Трампа и Си может состояться не раньше мая. По ее словам, оба лидера имеют плотные графики, поэтому окончательные даты будут определены позже. В посольстве Китая в США также воздержались от комментариев, заявив, что пока нет информации для обнародования.

Предварительно встречу между Трампом и Си планировали провести в конце марта. Она должна была стать важным шагом для поддержки хрупкого торгового перемирия между двумя крупнейшими экономиками мира США и Китаем.

