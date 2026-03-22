Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна скасовано: що сталося

Запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном не відбудеться у раніше визначені терміни. За даними Politico, адміністрація США вирішила не призначати нову дату саміту доти, доки не завершиться активна фаза війни проти Ірану.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото з відкритих джерел

Як пише видання посилаючись на джерела, знайомі з підготовкою переговорів у Вашингтоні, у Білому домі вважають недоцільним проводити масштабні дипломатичні зустрічі на тлі військової операції США проти Ірану. За словами одного з дипломатів, нові пропозиції щодо дати зустрічі лідерів США та Китаю можуть з’явитися лише після стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Водночас офіційні представники адміністрації заперечують прямий зв’язок між перенесенням зустрічі та конфліктом. Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що інформація про таку залежність є "фейковими новинами", наголосивши, що США і Китай продовжують переговори щодо організації візиту.

Інша речниця Білого дому Каролін Лівітт припустила, що зустріч Трампа та Сі може відбутися не раніше травня. За її словами, обидва лідери мають щільні графіки, тому остаточні дати буде визначено пізніше. У посольстві Китаю у США також утрималися від коментарів, заявивши, що наразі не мають інформації для оприлюднення.

Попередньо зустріч між Трампом і Сі планували провести наприкінці березня. Вона мала стати важливим кроком для підтримки крихкого торговельного перемир’я між двома найбільшими економіками світу США та Китаєм.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай заявив про "абсолютно неприйнятні" дії щодо Ірану. Дипломат КНР сказав, що Пекін "шокований".

Також "Коментарі" писали, що Іран відповів на жорсткий ультиматум Трампа щодо Ормузької протоки.