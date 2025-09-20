Вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: як відреагував Трамп

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися у повітряний простір Естонії. Як передає портал "Коментарі", про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з представниками мас-медіа у Білому домі.
МіГ-31. Фото: з відкритих джерел
Зазначимо, під час цієї розмови президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація наполегливо працює над припиненням війни Росії в Україні, і висловив очікування взаємодії з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб покласти їй край.
Читайте також на порталі "Коментарі" — російські МіГ-31 влетіли в повітряний простір Естонії і наблизилися до Таллінна, перш ніж їх відтіснили літаки НАТО. Про це пише POLITICO із посиланням на власні джерела.
Три російські винищувачі вторглися в повітряний простір Естонії в п'ятницю, що призвело до серйозної ескалації конфлікту на східному кордоні НАТО.
За словами джерел, поінформованих про ситуацію, літак МіГ-31 — важкий перехоплювач, здатний нести російську гіперзвукову ракету "Кинджал", — перетнув близько п'яти морських миль територією Естонії і попрямував до столиці Таллінна.
Літаки кружляли близько 12 хвилин, перш ніж НАТО підняло в повітря італійські F-35, щоб відобразити їх.