Вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: як відреагував Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися у повітряний простір Естонії. Як передає портал "Коментарі", про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з представниками мас-медіа у Білому домі.

МіГ-31. Фото: з відкритих джерел

"Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я маю це перевірити. Незабаром я коротко ознайомлюся з цим", — заявив Дональд Трампа у відповідь на питання про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії.

Зазначимо, під час цієї розмови президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація наполегливо працює над припиненням війни Росії в Україні, і висловив очікування взаємодії з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб покласти їй край.

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб урегулювати питання між Росією та Україною. Побачимо, що там станеться", – зазначив американський лідер.

російські МіГ-31 влетіли в повітряний простір Естонії і наблизилися до Таллінна, перш ніж їх відтіснили літаки НАТО. Про це пише POLITICO із посиланням на власні джерела.

Три російські винищувачі вторглися в повітряний простір Естонії в п'ятницю, що призвело до серйозної ескалації конфлікту на східному кордоні НАТО.

За словами джерел, поінформованих про ситуацію, літак МіГ-31 — важкий перехоплювач, здатний нести російську гіперзвукову ракету "Кинджал", — перетнув близько п'яти морських миль територією Естонії і попрямував до столиці Таллінна.

Літаки кружляли близько 12 хвилин, перш ніж НАТО підняло в повітря італійські F-35, щоб відобразити їх.



