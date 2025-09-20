logo_ukra

BTC/USD

116013

ETH/USD

4498.89

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: як відреагував Трамп
commentss НОВИНИ Всі новини

Вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: як відреагував Трамп

Говорячи про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії Трамп заявив, що йому це не подобається

20 вересня 2025, 08:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися у повітряний простір Естонії. Як передає портал "Коментарі", про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з представниками мас-медіа у Білому домі.

Вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: як відреагував Трамп

МіГ-31. Фото: з відкритих джерел

"Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я маю це перевірити. Незабаром я коротко ознайомлюся з цим", — заявив Дональд Трампа у відповідь на питання про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії.

Зазначимо, під час цієї розмови президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація наполегливо працює над припиненням війни Росії в Україні, і висловив очікування взаємодії з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб покласти їй край.

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб урегулювати питання між Росією та Україною. Побачимо, що там станеться", – зазначив американський лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські МіГ-31 влетіли в повітряний простір Естонії і наблизилися до Таллінна, перш ніж їх відтіснили літаки НАТО. Про це пише POLITICO із посиланням на власні джерела.

Три російські винищувачі вторглися в повітряний простір Естонії в п'ятницю, що призвело до серйозної ескалації конфлікту на східному кордоні НАТО.

За словами джерел, поінформованих про ситуацію, літак МіГ-31 — важкий перехоплювач, здатний нести російську гіперзвукову ракету "Кинджал", — перетнув близько п'яти морських миль територією Естонії і попрямував до столиці Таллінна.

Літаки кружляли близько 12 хвилин, перш ніж НАТО підняло в повітря італійські F-35, щоб відобразити їх.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини