Введет ли США свои войска в Израиль: ответ из Белого дома

Координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты не рассматривают возможность направлять своих солдат в Израиль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Представитель Белого дома Джон Кирби. Фото из открытых источников

После нападения террористической группировки ХАМАС премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости поддержать его страну со стороны всего мира. В частности, призвал в помощи от США. Американские политики и президент США объявили, что собираются выделить новую финансовую помощь для Израиля, однако указали, что пока не видят нужды вводить свою армию на Ближнем Востоке.

"Нет никаких намерений отправлять туда американские войска", – сказал представитель Белого дома Джон Кирби и добавил, что США будет отстаивать собственные интересы, включая и Ближний Восток.

Кирби также заявил, что ожидает от Израиля новых запросов по военной помощи для противостояния террористам.

"Мы ожидаем, что со стороны Израиля будут дополнительные запросы на системы безопасности, поскольку они продолжают тратить боеприпасы в этой борьбе", – сообщил Джон Кирби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом премьер-министр Израиля отреагировал на возможные мирные переговоры. Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что пока не могут проходить мирные переговоры. Ожидается, что Израиль начнет масштабную атаку на сектор Газа для ликвидации боевиков из ХАМАС.

Также "Комментарии" писали, что появилась первая реакция духовного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи на нападение боевиков из ХАМАС на Израиль.