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Выборы в США: что Джо Байден наобещал Украине в случае победы

Джо Байден намерен помочь Украине противостоять российской агрессии

сегодня, 08:29
Автор:

Виолетта Комаровская

Помочь Украине оружием пообещал кандидат в президенты США Джо Байден. Если ему удастся победить на выборах президента, Соединенные Штаты передадут Киеву летальное вооружение, сказано в его заявлении к Дню Независимости Украины. 

Президентские выборы в США должны состояться уже 3 ноября. Джо Байден будет представлять на них демократическую партию. От республиканцев ему будет противостоять действующий президент Дональд Трамп. Кандидаты уже сейчас раздают избирателям предвыборные обещания. Но, как оказалось, не только избирателям. Байден, в случае победы, подготовил что-то и для Украины.

Выборы в США: что Джо Байден наобещал Украине в случае победы

Джо Байден. Фото: Стив Маркус/Reuters

Во-первых, став президентом США, Байден нацелен помочь Украине противостоять российской агрессии. Во-вторых, обещает дать для этого необходимые инструменты. А именно - летальное оружие. 

"Я, как президент, должен буду дать понять Кремлю, что оккупация Украины должна закончиться. Украина получит военную и экономическую поддержку. В частности, речь идет о смертоносном вооружении. Но Украина, в свою очередь, должна проводить необходимые реформы, без которых ее успех невозможен", - заявил Байден. 

Также кандидат в президенты похвалил Украину за ее стремление стать по-настоящему демократической и свободной страной.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, кто будет для Украины более выгодным президентом США - Джо Байден или Дональд Трамп. 


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