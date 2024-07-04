Выборы в США: у кого с кандидатов рейтинг пошел стремительно вверх

Результаты еще двух опросов общественного мнения в США показали, что бывший президент Дональд Трамп нарастил отрыв от действующего президента Джо Байдена до 6 процентных пунктов – самый большой его отрыв в случае обоих опросов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Байден и Трамп. Фото: из открытых источников

Обнародованные 3 июля результаты опроса New York Times/Siena College свидетельствуют, что Трамп опережает Байдена с поддержкой 49% против 43%.

Почти аналогичные результаты показал опрос Wall Street Journal – 48% у Трампа против 42% у Байдена. Это самый большой отрыв в пользу Трампа в случае обоих опросов.

Кроме того, почти три четверти респондентов в опросе для Times выразили мнение, что Байден уже слишком почтенного возраста для того, чтобы снова избираться на должность. Это на 5 процентных пунктов больше, чем во время аналогичного опроса на предыдущей неделе – до резонансных дебатов.

Перед этим сообщали результаты опроса от Саффолкского университета и USA TODAY, по которому Трамп опережает Байдена на 3 процентных пункта в избирательном списке из шести кандидатов. В опросе, проведенном месяц назад, оба кандидата были на равных.

Еще один опрос, проведенный SSRS для CNN, также показал, что Трамп имеет преимущество в 6 процентных пунктов над президентом, что не изменилось по сравнению с предыдущим опросом.

Подавляющее большинство избирателей – 75% – считают, что демократы имеют больше шансов выиграть пост президента в 2024 году, если кто-то другой, а не Байден, будет номинантом от партии, согласно опросу CNN.

СМИ сообщали, что Байден якобы непублично допустил выход из гонки в США, если не убедит общественность в ближайшие дни в своей готовности работать еще один срок после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Джо Байден отреагировал на просьбу демократов сняться с президентской гонки.



