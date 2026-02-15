Выход США из НАТО: Рубио озвучил окончательную позицию

Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Соединенные Штаты не планируют выходить из НАТО. По его словам, важно, чтобы партнеры были сильными, ведь это позволяет быть сильнее и самому Альянсу.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Роберт Фицо ответил на вопросы журналистов об информации о возможном выходе США из НАТО.

"Что касается НАТО – я не понимаю, в Соединенных Штатах развернуты тысячи и тысячи военнослужащих в рамках миссии НАТО. И мы ясно дали понять, я думаю, это было очень четко заявлено на саммите всего несколько дней назад или на встрече на уровне министров обороны. Мы не выходим из НАТО. Мы не идем", — утвердительно сказал Рубио.

Рубио объяснил, что перемещение военных подразделений между странами-членами, это привычная практика, не свидетельствующая об изменении стратегического курса. Госсекретарь США также подчеркнул, что главная обязанность любого государства защищать своих граждан, а сильные союзники делают сильнее весь блок.

Заявление Рубио прозвучало на фоне инициативы конгрессмена-республиканца Томас Масси, подавшего в декабре 2025 года законопроект о выходе США из НАТО. Документ аргументировался тем, что Альянс якобы является "пережитком Холодной войны" и был создан для противодействия СССР, распавшегося более 30 лет назад.

