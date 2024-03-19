Выйдут ли США из НАТО: Трамп сделал новое заявление

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Марьян Ощановский
Кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на президентских выборах США будут оставаться в НАТО, пока страны Европы будут справедливо обращаться со Штатами.
Трамп сделал новое заявление о НАТО. Фото из открытых источников
На уточняющий вопрос, помогут ли США другим странам НАТО, если против них будет совершен акт агрессии, Трамп ответил "да".
Дональд Трамп добавил, что США "на 100%" будут рядом с европейскими союзниками по НАТО, если они будут "играть честно".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ, между 2022 и 2023 годами произошел рекордный рост числа российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью. В 2022 году в РФ официально насчитывалось 1,67 млн. мужчин с инвалидностью, однако уже в 2023 году это число выросло на 507 тыс. человек или на 30%.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремлю нужна президентская избирательная кампания по переизбранию Владимира Путина, чтобы легитимизировать войну РФ против Украины, убежден политтехнолог Олег Постернак. "Президентская кампания в России — это не о легитимности Путина. Это о легитимности войны. Ему нужен личный результат для его манипулятивной интерпретации как результата поддержки войны", — подчеркнул политтехнолог.
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