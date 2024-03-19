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Выйдут ли США из НАТО: Трамп сделал новое заявление

Трамп уже не обещает, что выведет США из состава Альянса

19 марта 2024, 23:01
Автор:
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Марьян Ощановский
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Кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на президентских выборах США будут оставаться в НАТО, пока страны Европы будут справедливо обращаться со Штатами.

Выйдут ли США из НАТО: Трамп сделал новое заявление

Трамп сделал новое заявление о НАТО. Фото из открытых источников

"НАТО должно относиться к США справедливо, потому что если бы не Штаты, Альянса буквально не существовало бы", — сказал Дональд Трамп.

На уточняющий вопрос, помогут ли США другим странам НАТО, если против них будет совершен акт агрессии, Трамп ответил "да".

"Да, помогут. Но Штаты должны платить свою справедливую долю в Альянсе, а не справедливую долю всех остальных членов союза", – подчеркнул кандидат в президенты США.

Дональд Трамп добавил, что США "на 100%" будут рядом с европейскими союзниками по НАТО, если они будут "играть честно".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ, между 2022 и 2023 годами произошел рекордный рост числа российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью. В 2022 году в РФ официально насчитывалось 1,67 млн. мужчин с инвалидностью, однако уже в 2023 году это число выросло на 507 тыс. человек или на 30%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремлю нужна президентская избирательная кампания по переизбранию Владимира Путина, чтобы легитимизировать войну РФ против Украины, убежден политтехнолог Олег Постернак. "Президентская кампания в России — это не о легитимности Путина. Это о легитимности войны. Ему нужен личный результат для его манипулятивной интерпретации как результата поддержки войны", — подчеркнул политтехнолог.



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Источник: https://www.politico.eu/article/donald-trump-says-he-wont-quit-nato-if-europe-pays-its-way/
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