Яли: Чем больше Трамп будет угрожать ЕС, тем быстрее они «расчехлятся» с помощью Украине

В "предвыборной страшилке" Дональда Трампа для европейских стран, есть плюс для Украины, пишет в Фейсбуке политолог Максим Яли.

Яли рассказал о пользе угроз Трампа

"Ч ем больше Трамп будет угрожать странам ЕС и заявлять, что не поддержит их при российской агрессии, тем быстрее они "расчехлятся" с помощью Украине. Потому что оказаться один на один с путинской Россией гораздо дороже, чем помогать нам",

— уверен Максим Яли.

Эксперт даже призвал Трампа продолжать в таком же духе.

"Чтобы памперсы европейские лидеры меняли после каждого твоего предвыборного митинга!" — написал политолог.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет поощрять Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед альянсом и не выплачивают 2% на оборонные нужды.

При этом известно, что в руководстве НАТО и Евросоюза возмущены заявлением Дональда Трампа о том, что он позволит России напасть на страны НАТО, которые мало тратят на оборону. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, любые предположения о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают всю коллективную безопасность, включая безопасность США, и подвергают повышенному риску американских и европейских солдат. В свою очередь президент Европейского совета Шарль Мишель назвал заявления Трампа безрассудными. По его мнению, они лишь служат интересам российского президента Владимира Путина и не приносят миру больше безопасности.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению политолога Тараса Загороднего, Трамп и Байден играют "в плохого и хорошего" полицейского, но на самом деле интересы США для них обеих находятся на первом месте.



