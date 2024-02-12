logo

BTC/USD

47928.39

ETH/USD

2488.08

LTC/USD

70.64

USD/UAH

38.15

EUR/UAH

41.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Яли: Чем больше Трамп будет угрожать ЕС, тем быстрее они «расчехлятся» с помощью Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Яли: Чем больше Трамп будет угрожать ЕС, тем быстрее они «расчехлятся» с помощью Украине

Бывший президент США Дональд Трамп пригрозил Европе, что будет поощрять РФ напасть на страны НАТО, если они не выплачивают 2% на оборонные нужды. По мнению политолога Максима Яли, такие угрозы помогут Украине

сегодня, 12:27
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

В "предвыборной страшилке" Дональда Трампа для европейских стран, есть плюс для Украины, пишет в Фейсбуке политолог Максим Яли.

Яли: Чем больше Трамп будет угрожать ЕС, тем быстрее они «расчехлятся» с помощью Украине

Яли рассказал о пользе угроз Трампа

ем больше Трамп будет угрожать странам ЕС и заявлять, что не поддержит их при российской агрессии, тем быстрее они "расчехлятся" с помощью Украине. Потому что оказаться один на один с путинской Россией гораздо дороже, чем помогать нам",
— уверен Максим Яли.

Эксперт даже призвал Трампа продолжать в таком же духе.

"Чтобы памперсы европейские лидеры меняли после каждого твоего предвыборного митинга!"
— написал политолог.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет поощрять Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед альянсом и не выплачивают 2% на оборонные нужды.

При этом известно, что в руководстве НАТО и Евросоюза возмущены заявлением Дональда Трампа о том, что он позволит России напасть на страны НАТО, которые мало тратят на оборону. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, любые предположения о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают всю коллективную безопасность, включая безопасность США, и подвергают повышенному риску американских и европейских солдат. В свою очередь президент Европейского совета Шарль Мишель назвал заявления Трампа безрассудными. По его мнению, они лишь служат интересам российского президента Владимира Путина и не приносят миру больше безопасности.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению политолога Тараса Загороднего, Трамп и Байден играют "в плохого и хорошего" полицейского, но на самом деле интересы США для них обеих находятся на первом месте.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004292079149
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости