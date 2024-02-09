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Загородный: Если Карлсон не понял, что Путни говорит, то более простая аудитория тоже не сможет

Интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону было удачным для Украины, об этом в Facebook написал политолог Тарас Загородний. По его словам, широкой публике неинтересно слушать экскурсы в историю

сегодня, 14:30
Автор:
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Ткачик Олеся
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Такер Карлсон, очевидно, ничего не понимал из того, о чем "нес" Владимир Путин, по крайней мере, об этом свидетельствовало его выражение лица во время интервью, отмечает Тарас Загородний.

Загородный: Если Карлсон не понял, что Путни говорит, то более простая аудитория тоже не сможет

Такеру Карлсону было сложно понять Путина

"Если Такер, судя по его выражению лица, ни черта не понимал, о чем тот несет, то более простая аудитория тем более. Экскурсы в путинские интерпретации европейской истории за последние тысячу лет им вряд ли интересны",
– подчеркнул политолог.

По его словам, на более простую аудиторию сработали бы угрозы ядерного оружия в случае продолжения поддержки Украины.

Загородний добавляет, что после этого интервью есть хороший повод требовать выступлений с нашей стороны на FOX news или других площадках.

"Только под другим градусом. Напоминайте американцам, что Украина ведет войну за независимость как США против Британской Империи как бывшая колония. Этот дискурс более понятен и для демократов. У них эта фишка тоже в фаворе. Крайние левые демократы тоже не любят колониальное прошлое. Только уже своей страны",
– подчеркнул Загородний.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Такер Карлсон признал, что Путин непоследовательно излагает свое мнение и не умеет объяснять. Журналист добавил, что ему понадобится год на то, чтобы понять "что это было".

Портал "Комментарии" сообщал, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону демонстрирует связь Кремля с Республиканской партией Дональда Трампа. Этот материал должен стать большой победой для Карлсона и Путина.

Также "Комментарии" рассказывали, что сплошным ужасом название винтервью российского диктатора Такеру политолог Виктор Таран. По его словам, тезисы Путина не имеют ничего общего ни с историей, ни с реальностью. Эксперт подчеркнул, что то же самое Путин говорил в феврале 2022 года перед началом полномасштабного вторжения. Политолог добавил, что интервью диктатора свидетельствует о том, что Россия намерена полностью уничтожить Украину, и Украина должна готовиться к противостоянию.




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Источник: https://www.facebook.com/taras.zahorodniy
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