Закончится ли война в Украине в 2026 году: генерал США сделал удручающее заявление
Закончится ли война в Украине в 2026 году: генерал США сделал удручающее заявление

Ходжес считает, что война в Украине не закончится в 2026 году

16 февраля 2026, 07:23
Автор:
Кравцев Сергей

Ожесточенная война в Украине вряд ли закончится в 2026 году. Такое мнение в интервью Новини.LIVE высказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

Закончится ли война в Украине в 2026 году: генерал США сделал удручающее заявление

Генерал США Бен Ходжес. Фото: из открытых источников

"Нет. Россияне не заинтересованы в этом", — сказал генерал в ответ на вопрос, верит ли он в завершение войны в этом году.

Ходжес считает, что россияне согласятся на перемирие только, если их заставить.

"Я не вижу, чтобы правительство США оказывало на них такое давление, к сожалению", — подчеркнул Ходжес.

Генерал добавил, что россияне "не уважают Европу настолько, чтобы их слушать". Он заявил, что РФ продолжит воевать против Украины, пока на Москву не будут оказывать сильное давление.                                                                                         

Читайте также на портале "Комментарии" — тянут ли время в Москве: Рубио сделал жесткое заявление о переговорах.                                             

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа как можно быстрее заключить мирное соглашение с Россией, подчеркнув, что Киев уже сделал ряд болезненных компромиссов, но не получил взаимности от Москвы. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

Ранее "Комментарии" писали – результат войны России против Украины определит выносливость сторон – победит тот, кто не сломается первым. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает The Guardian.




