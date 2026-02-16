Закончится ли война в Украине в 2026 году: генерал США сделал удручающее заявление

Ожесточенная война в Украине вряд ли закончится в 2026 году. Такое мнение в интервью Новини.LIVE высказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

Генерал США Бен Ходжес. Фото: из открытых источников

"Нет. Россияне не заинтересованы в этом", — сказал генерал в ответ на вопрос, верит ли он в завершение войны в этом году.

Ходжес считает, что россияне согласятся на перемирие только, если их заставить.

"Я не вижу, чтобы правительство США оказывало на них такое давление, к сожалению", — подчеркнул Ходжес.

Генерал добавил, что россияне "не уважают Европу настолько, чтобы их слушать". Он заявил, что РФ продолжит воевать против Украины, пока на Москву не будут оказывать сильное давление.

