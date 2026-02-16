Чи закінчиться війна в Україні у 2026 році: генерал США зробив гнітючу заяву

Запекла війна в Україні навряд чи закінчиться 2026 року. Таку думку в інтерв'ю Новини.LIVE висловив колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес.

Генерал США Бен Ходжес. Фото: з відкритих джерел

"Ні. Росіяни не зацікавлені в цьому", — сказав генерал у відповідь на запитання, чи вірить він у завершення війни цього року.

Ходжес вважає, що росіяни погодяться на перемир'я, тільки якщо їх змусити.

"Я не бачу, щоб уряд США чинив на них такий тиск, на жаль", — наголосив Ходжес.

Генерал додав, що росіяни "не шанують Європу настільки, щоб їх слухати". Він заявив, що РФ продовжить воювати проти України, поки на Москву не чинитимуть сильний тиск.

