Завершены ли военные действия в Венесуэле и где сейчас Мадуро: Рубио сделал заявление

Военная операция Соединенных Штатов Америки против Венесуэлы завершена. Президент страны Николас Мадуро уже находится под стражей в США. Как передает портал "Комментарии", об этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил американскому сенатору Майку Ли.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

"Только что поговорил с Марко Рубио. Он сообщил мне, что Николаса Мадуро арестовали американские военнослужащие для суда по уголовным обвинениям в США", — написал Майк Ли в соцсети Х.

По словам Рубио, военные действия были направлены на защиту тех, кто выполнял ордер на арест.

Госсекретарь также не прогнозирует дальнейшие военные действия в Венесуэле, ведь Мадуро находится под стражей в США. Захват лидера Венесуэлы был главной целью операции.

О том, что Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления заявил также заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

"Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он наконец предстанет перед правосудием за свои преступления", — отметил он.

"Соединенные Штаты Америки успешно нанесли широкомасштабный удар против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, которого вместе с женой захватили и вывезли из страны", — говорится в сообщении.

По его словам, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно делал заявления о готовности применить наземную операцию в Венесуэле с целью вынудить президента страны Николаса Мадуро покинуть пост. Среди инструментов давления Вашингтон рассматривал расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе, а также проведение ударов по судам, которые, по утверждению американской стороны, причастны к незаконному обороту наркотиков в Тихом океане и Карибском море.



