Чи завершено військові дії у Венесуелі і де зараз Мадуро: Рубіо зробив заяву

Кравцев Сергей
Військова операція Сполучених Штатів Америки проти Венесуели завершено. Президент країни Ніколас Мадуро вже перебуває під вартою у США. Як передає портал "Коментарі", про це держсекретар США Марко Рубіо повідомив американський сенатор Майк Лі.
Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел
За словами Рубіо, військові дії спрямовані на захист тих, хто виконував ордер на арешт.
Держсекретар також не прогнозує подальших військових дій у Венесуелі, адже Мадуро перебуває під вартою в США. Захоплення лідера Венесуели було головною метою операції.
Про те, що Мадуро постане перед правосуддям за свої злочини, заявив також заступник держсекретаря США Крістофер Ландау.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину затримали та відвезли з країни. США успішно завдали широкомасштабного удару. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.
За його словами, операцію було проведено спільно з правоохоронними органами США.
Також видання "Коментарі" повідомляло – у столиці Венесуели Каракасі вранці суботи, 3 січня, жителі чули вибухи та проліт літаків, а також бачили стовпи диму. Південна частина міста, зокрема район поблизу великої військової бази, залишилася без електропостачання. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Reuters".
Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово робив заяви про готовність застосувати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Серед інструментів тиску Вашингтон розглядав розширення санкцій, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по судах, які, за твердженням американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.