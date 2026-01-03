Чи завершено військові дії у Венесуелі і де зараз Мадуро: Рубіо зробив заяву

Військова операція Сполучених Штатів Америки проти Венесуели завершено. Президент країни Ніколас Мадуро вже перебуває під вартою у США. Як передає портал "Коментарі", про це держсекретар США Марко Рубіо повідомив американський сенатор Майк Лі.

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

"Щойно поговорив з Марко Рубіо. Він повідомив мені, що Ніколаса Мадуро заарештували американські військовослужбовці для суду за кримінальними звинуваченнями в США", — написав Майк Лі в соцмережі Х.

За словами Рубіо, військові дії спрямовані на захист тих, хто виконував ордер на арешт.

Держсекретар також не прогнозує подальших військових дій у Венесуелі, адже Мадуро перебуває під вартою в США. Захоплення лідера Венесуели було головною метою операції.

Про те, що Мадуро постане перед правосуддям за свої злочини, заявив також заступник держсекретаря США Крістофер Ландау.

"Новий світанок для Венесуели! Тиран пішов. Тепер він нарешті постане перед правосуддям за свої злочини", — зазначив він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину затримали та відвезли з країни. США успішно завдали широкомасштабного удару. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

"Сполучені Штати Америки успішно завдали широкомасштабного удару проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною захопили і вивезли з країни", — йдеться у повідомленні.

За його словами, операцію було проведено спільно з правоохоронними органами США.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у столиці Венесуели Каракасі вранці суботи, 3 січня, жителі чули вибухи та проліт літаків, а також бачили стовпи диму. Південна частина міста, зокрема район поблизу великої військової бази, залишилася без електропостачання. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Reuters".

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово робив заяви про готовність застосувати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Серед інструментів тиску Вашингтон розглядав розширення санкцій, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по судах, які, за твердженням американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.



