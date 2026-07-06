"Жалкий негодяй": в Италии скандал из-за публичной шутки Трампа о Мелони

Новое сообщение президента США Дональда Трампа о премьер-министре Италии Джорджии Мелони спровоцировало острую политическую реакцию в Риме. Итальянские политики осудили публикацию американского лидера, а один из лидеров оппозиции назвал его "мерзким и жалким негодяем".

Дональд Трамп и Джорджа Мэлони. Фото из открытых источников

Причиной скандала стало сообщение Трампа в социальной сети Truth Social. Президент США опубликовал фотографию, на которой улыбающаяся Джорджия Мэлони стоит рядом с ним, и сопровождал ее короткой подписью: "Нам нужен ограничительный ордер". Это выражение обычно используется в отношении судебного запрета на приближение в случаях преследования или притязаний.

Сама Мелони публично не ответила на заявление американского президента. Однако вице-премьер-министр и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что не стоит реагировать на подобные высказывания. По его словам, Рим остается предан трансатлантическому партнерству независимо от того, кто находится в Белом доме.

"Это слова, которые говорят сами за себя. С самого начала мы говорили, что не будем реагировать на такие заявления, поэтому двигаемся дальше. Мы дружим с Соединенными Штатами, являемся стратегическим партнером и, вместе с Европой, важнейшей частью западного мира", — сказал Таяни.

По его словам, Италия была союзником Соединенных Штатов "при президентстве Обамы, Клинтона, Буша, Рейгана и Байдена" и поэтому будет продолжать быть ею, "независимо от отдельных заявлений" Трампа.

Лидер оппозиционной партии Azione Карло Календа отреагировал значительно резче. На своей странице в Facebook он выразил поддержку Джорджии Мэлони и назвал Дональда Трампа "мерзким и жалким негодяем".

Это уже не первый конфликт между американским президентом и главой итальянского правительства за последние месяцы. Ранее Трамп обвинял Мэлони в нежелании поддерживать США во время конфликта с Ираном, а также заявлял, что она якобы просила его об общем фото на саммите G7. Итальянский премьер тогда категорически отрицала эти слова, назвав их выдумкой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа: о чем договорились по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Мелони жестко ответила Трампу после серии унизительных заявлений.