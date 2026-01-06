Чи чекає на США нескінченна війна після Венесуели: що кажуть республіканці

Представники Республіканської партії США запевняють, що військова операція у Венесуелі, що спричинила повалення Ніколаса Мадуро, не перетвориться на "нескінченну війну". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Майк Джонсон. Фото: з відкритих джерел

Голова комітету Палати представників із закордонних справ Брайан Маст зазначив, що операція із захоплення Мадуро була швидкою та "точковою", а не повномасштабним вторгненням.

Після засекреченої зустрічі з держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом 5 січня спікер Палати представників Майк Джонсон офіційно також спростував чутки про масштабне військове вторгнення.

"У нас немає збройних сил США у Венесуелі і ми не окупуємо цю країну", — заявив журналістам Джонсон.

Республіканці виключають порівняння з війнами в Іраку чи Афганістані, наголошуючи, що: мета полягала у виконанні обвинувального акту проти Мадуро за наркотероризм; США не мають наміру утримувати контингент для державного будівництва; контроль над нафтовою інфраструктурою є тимчасовим заходом щодо її відновлення.

