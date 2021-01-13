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Елизавета Черных
В социальных сетях активно распространяются фотографии, на которых протестующие в Капитолии США запечатлены якобы со знаменитым 80-летним американским киноактером Чаком Норрисом. Эти снимки вызвали бурное обсуждение в Сети и негодование среди пользователей, которые обвиняют актера в участии в протестах в США. Об этом сообщает Telegraf.
Знаменитого американского актера заподозрили в штурме Капитолия - фото из открытых источников
Несмотря на то, что многие пользователи соцсетей высказали возмущение тому, что Чак Норрис якобы принимал участие в штурме Капитолия, некоторые американцы считают, что киноактер не мог быть участником массовых беспорядков в США, а на фотографии изображен похожий мужчина.
Однако спустя некоторое время, актер Чак Норрис самостоятельно опроверг свое участие в протестах, которые 6 января устроили сторонники 45-го президента США Дональда Трампа.
Напомним, что 6 января сторонники президента Дональда Трампа собрались под Капитолием США, когда депутаты пытались подсчитать голоса, подтверждающие победу избранного президента Джо Байдена. Граждане вышли на массовый протест. В результате массовых беспорядков, погибло пять человек, среди которых один офицер полиции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Дональд Трамп одобрил введение чрезвычайного положения в Вашингтоне.
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