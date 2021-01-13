В социальных сетях активно распространяются фотографии, на которых протестующие в Капитолии США запечатлены якобы со знаменитым 80-летним американским киноактером Чаком Норрисом. Эти снимки вызвали бурное обсуждение в Сети и негодование среди пользователей, которые обвиняют актера в участии в протестах в США. Об этом сообщает Telegraf.

Знаменитого американского актера заподозрили в штурме Капитолия - фото из открытых источников

Несмотря на то, что многие пользователи соцсетей высказали возмущение тому, что Чак Норрис якобы принимал участие в штурме Капитолия, некоторые американцы считают, что киноактер не мог быть участником массовых беспорядков в США, а на фотографии изображен похожий мужчина.

"Это не Чак Норрис. В сентябре Чаку Норрису исполнилось 80, и вот фото того периода. Просто сторонников Трампа легко одурачить", "Не думаю, что это он. У Чака Норриса голубые глаза, а у этого парня — тёмно-коричневые", — заявляли американцы в социальных сетях.





Однако спустя некоторое время, актер Чак Норрис самостоятельно опроверг свое участие в протестах, которые 6 января устроили сторонники 45-го президента США Дональда Трампа.

"Недавно я узнал, что некто похожий на Чака Норриса был на протестах в Вашингтоне. Это был не я, меня там не было", — написал актер в Twitter.

Напомним, что 6 января сторонники президента Дональда Трампа собрались под Капитолием США, когда депутаты пытались подсчитать голоса, подтверждающие победу избранного президента Джо Байдена. Граждане вышли на массовый протест. В результате массовых беспорядков, погибло пять человек, среди которых один офицер полиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Дональд Трамп одобрил введение чрезвычайного положения в Вашингтоне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!