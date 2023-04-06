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Чем апеллировал Макрон к Цзиньпину, призывая к сдерживанию РФ

Реакция Китая на аргументы лидеров ЕС проявила еще одну очень важную вещь в политике Пекина

сегодня, 21:24
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Автор:

Моесеенко Валентина

В ходе визита европейских лидеров в Китай, в частности президента Франции Эмманюэля Макрона, стало ясно, что Европейский Союз остается важной частью внешней политики Пекина. Кроме того, главной темой переговоров стала полномасштабная война России против Украины. Об этом в Телеэфире рассказал политолог Игорь Рейтерович, пишут "Комментарии".

Чем апеллировал Макрон к Цзиньпину, призывая к сдерживанию РФ

Во всех вопросах о мире в Украине Макрон ссылался на международные договоры


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"Китай этим визитом продемонстрировал одну очень важную вещь, что Европейский Союз для Китая чрезвычайно важен, прежде всего, с точки зрения экономического сотрудничества, европейский рынок огромен просто. И понятно, что вещи, озвученные президентом Франции, прислушались в Китае, и изменения по европейскому направлению китайской внешней политики, безусловно, будут происходить”, — сказал он.

Политолог заметил, что Макрон во время разговора с Цзиньпинем постоянно говорил об Украине. Он отмечал важность переговоров именно на тех условиях, которые выдвинул Киев и поддержало международное сообщество.

“И вот, знаете, по Китаю ударили его же оружием. Китай очень любит ссылаться на Организацию Объединенных Наций о том, что мировые отношения должны строиться исходя из принципов и ценностей ООН. И здесь выходит, что все вопросы о мире в Украине французский президент, в частности, подвязывал к международно признанным договорам и международно признанным границам. Это самый важный момент на сегодняшний день", — подытожил Игорь Рейтерович.

Напомним, "Комментарии" писали, что украинский вопрос стал едва ли не главным во встрече руководителей двух лидеров стран.

Речь шла на портале "Комментарии" и о резкой реакции главы Китая на ядерные заявил Путина в отношении Украины. Он заявил, что "нельзя допустить" в контексте войны против Украины применения этого типа оружия. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон после переговоров с лидером КНР в Пекине.

Читайте также на сайте "Комментарии" – Си Цзиньпин снова зовет "быстрее" Украину и Россию возобновить мирные переговоры.



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