Чем апеллировал Макрон к Цзиньпину, призывая к сдерживанию РФ

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Моесеенко Валентина
В ходе визита европейских лидеров в Китай, в частности президента Франции Эмманюэля Макрона, стало ясно, что Европейский Союз остается важной частью внешней политики Пекина. Кроме того, главной темой переговоров стала полномасштабная война России против Украины. Об этом в Телеэфире рассказал политолог Игорь Рейтерович, пишут "Комментарии".
Во всех вопросах о мире в Украине Макрон ссылался на международные договоры
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Политолог заметил, что Макрон во время разговора с Цзиньпинем постоянно говорил об Украине. Он отмечал важность переговоров именно на тех условиях, которые выдвинул Киев и поддержало международное сообщество.
Напомним, "Комментарии" писали, что украинский вопрос стал едва ли не главным во встрече руководителей двух лидеров стран.
Речь шла на портале "Комментарии" и о резкой реакции главы Китая на ядерные заявил Путина в отношении Украины. Он заявил, что "нельзя допустить" в контексте войны против Украины применения этого типа оружия. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон после переговоров с лидером КНР в Пекине.
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