Что Япония предлагает Украине: Итоги визита

Япония предоставит новый пакет помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида во время своего визита в Киев. Речь идет об односторонней грантовой поддержке для энергетического сектора и других отраслей. Токио планирует выделить средства на поставки нелетального вооружения через трастовый фонд НАТО. Президент Владимир Зеленский принял приглашение от японского лидера на участие в саммите G7 в Хиросиме 19-21 мая, пишут "Коменатри".



Сотрудничество Украины и Японии переходит на новый этап

После 30 лет дипломатических отношений сотрудничество Украины и Японии переходит на новый этап. В ходе визита премьер-министра Японии Фумио Кишиды стороны подписали двусторонний договор о глобальном сотрудничестве.

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“Ключевой вопрос, который мы обсудили, – это безопасность. Я поблагодарил Фумио за поддержку Украины — экономическую, политическую, санкционную и гуманитарную. Каждый пакет японской поддержки для нашего государства – это инвестиция в международный порядок. Япония является очевидным лидером Азии в защите этих фундаментальных принципов. Мы договорились о диалоге по распространению взаимодействия безопасности, обсудили дальнейшее санкционное давление на РФ за агрессию. Япония применила 18 пакетов санкций против России и новые пакеты должны продолжать этот путь восстановления глобальной безопасности”, — сказал Зеленский.

Это первый визит Фумио Кишиды в Украину в должности премьер-министра. Но, как министр иностранных дел, ранее он уже посетил страну дважды.

“Я хотел посетить Украину перед саммитом “Группы семи”, чтобы напрямую пообщаться с президентом Владимиром Зеленским и выразить непреклонную солидарность Японии. Для нас, как для страны, подвергшейся атомной бомбардировке во время войны, угрозы России ядерным оружием неприемлемы. На саммите G7 в мае мы хотели бы продемонстрировать решимость Большой семерки защищать международный порядок, основанный на верховенстве права. Мы также хотим решительно приступить к решению продовольственной проблемы и другим вопросам, с которыми сталкивается международное сообщество в результате российской агрессии”, — заявил глава правительства Японии.

Как пишут японские СМИ, визиты Кишиды в Украину и Си в Россию демонстрируют глубокие разногласия в Северо-Восточной Азии в том, что касается войны России против Украины.

“Это был вопрос имиджа, вопрос престижа, в частности, показать себя как либерально-демократическую страну, проявляющую понимание, содействие стране, пострадавшей от агрессора. Визит важен для Японии, безусловно, для нас точно так же, потому что это шанс донести свою позицию, донести то, как мы видим эту войну, как расцениваем и трактуем эту войну, потому что российская пропаганда на Азию работает очень активно, продвигает туда свои нарративы, свои стереотипы. Для нас важно донести до японского руководства наш взгляд. Хотя в поддержке Японии мы можем не сомневаться", — отметила главная консультант Национального института стратегических исследований из стран Азии Алина Гриценко.

Ранее, во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии, премьер-министр Японии четко обозначил позицию Токио.

“Международный уголовный суд в Гааге объявил, что выдал ордер на арест президента Путина, а прокурор МКС Карим Хан заявил, что это первый конкретный шаг в расследовании. Наша страна будет с большим интересом следить за ходом этого расследования”, — подчеркнул Кишида. Япония придерживается одного из самых строгих в мире подходов к экспорту вооружений – оборонным компаниям и государственным учреждениям запрещено экспортировать или передавать военное оборудование в другие страны.

После 24 февраля 2022 года японское правительство внесло изменения в собственные процедуры. В результате были осуществлены поставки в Украину нелетального оборудования и снаряжения. В частности, разведывательных беспилотников, касок, бронежилетов. Шаг стал беспрецедентным в современной японской истории.

Как писали "Комментарии", Япония требует в Российской Федерации вернуть находящиеся под оккупацией территории более 70 лет. Правительство Японии раскритиковали действия Российской Федерации из-за "незаконной оккупации" ее территории вблизи острова Хоккайдо. Такую формулировку японцы использовали впервые.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Япония планирует изменить законодательство ради Украины.

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