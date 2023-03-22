Что Япония предлагает Украине: Итоги визита

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Моесеенко Валентина
Япония предоставит новый пакет помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида во время своего визита в Киев. Речь идет об односторонней грантовой поддержке для энергетического сектора и других отраслей. Токио планирует выделить средства на поставки нелетального вооружения через трастовый фонд НАТО. Президент Владимир Зеленский принял приглашение от японского лидера на участие в саммите G7 в Хиросиме 19-21 мая, пишут "Коменатри".
Сотрудничество Украины и Японии переходит на новый этап
После 30 лет дипломатических отношений сотрудничество Украины и Японии переходит на новый этап. В ходе визита премьер-министра Японии Фумио Кишиды стороны подписали двусторонний договор о глобальном сотрудничестве.
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Это первый визит Фумио Кишиды в Украину в должности премьер-министра. Но, как министр иностранных дел, ранее он уже посетил страну дважды.
Как пишут японские СМИ, визиты Кишиды в Украину и Си в Россию демонстрируют глубокие разногласия в Северо-Восточной Азии в том, что касается войны России против Украины.
Ранее, во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии, премьер-министр Японии четко обозначил позицию Токио.
“Международный уголовный суд в Гааге объявил, что выдал ордер на арест президента Путина, а прокурор МКС Карим Хан заявил, что это первый конкретный шаг в расследовании. Наша страна будет с большим интересом следить за ходом этого расследования”, — подчеркнул Кишида.
Япония придерживается одного из самых строгих в мире подходов к экспорту вооружений – оборонным компаниям и государственным учреждениям запрещено экспортировать или передавать военное оборудование в другие страны.
После 24 февраля 2022 года японское правительство внесло изменения в собственные процедуры. В результате были осуществлены поставки в Украину нелетального оборудования и снаряжения. В частности, разведывательных беспилотников, касок, бронежилетов. Шаг стал беспрецедентным в современной японской истории.
Как писали "Комментарии", Япония требует в Российской Федерации вернуть находящиеся под оккупацией территории более 70 лет. Правительство Японии раскритиковали действия Российской Федерации из-за "незаконной оккупации" ее территории вблизи острова Хоккайдо. Такую формулировку японцы использовали впервые.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Япония планирует изменить законодательство ради Украины.
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