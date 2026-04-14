Глобальная катастрофа нависла над миром: в ООН сделали срочное заявление

Мир может столкнуться с новым глобальным продовольственным кризисом, если в ближайшее время не будет возобновлено судоходство через Ормузский пролив. Об этом заявили в ООН, отметив растущие риски для глобальной экономики и продовольственной безопасности.

Максим Тореро. Фото из открытых источников

По данным ФАО, перебои со снабжением через Ормузский пролив энергоносителей уже повлияли на цены на продукты. Индекс продовольственных цен вырос второй месяц подряд, охватив все ключевые категории, в том числе зерно, мясную и молочную продукцию.

Главный экономист ФАО Максимо Тореро предупредил, что если кризис затянется, в течение года возможно резкое ускорение продовольственной инфляции. По его словам, это может запустить цепную реакцию, подобную последствиям пандемии коронавируса, когда нарушения логистики повлекли за собой глобальные экономические потрясения.

"Последнее, чего мы хотим — получить снижение урожайности и повышение цен на сельскохозяйственное сырье и продовольствие в следующем году", — сказал Тореро.

По его словам, ключевая проблема – это дефицит удобрений и энергоносителей. От 20% до 45% экспорта основных сельскохозяйственных материалов (удобрений, семян) связано с морскими поставками через Ормузский пролив. Кроме того, из стран Персидского залива поставлялось 20% мировой нефти и сжиженного природного газа, а также значительные объемы удобрений – например, около половины мирового объема карбамида, наиболее распространенного азотного удобрения в мире.

Ограничение этого маршрута уже влияет на аграрный сектор, особенно в преддверии посевной кампании. Аналитик CRU Крис Лоусон отметил, что блокирование Ормузского пролива затрагивает сразу несколько звеньев системы производства продовольствия, поэтому нынешняя ситуация может оказаться серьезнее кризиса 2022 года, вызванного войной России против Украины.

