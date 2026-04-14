Глобальна катастрофа нависла над світом: в ООН зробили термінову заяву
Глобальна катастрофа нависла над світом: в ООН зробили термінову заяву

Блокада Ормузької протоки може спричинити різке зростання цін на продукти у світі. В ООН попереджають про ризик глобальної кризи.

14 квітня 2026, 13:50
Автор:
Slava Kot

Світ може зіткнутися з новою глобальною продовольчою кризою, якщо найближчим часом не буде відновлено судноплавство через Ормузьку протоку. Про це заявили в ООН, наголосивши на зростаючих ризиках для глобальної економіки та продовольчої безпеки.

Максимо Тореро. Фото з відкритих джерел

За даними ФАО, перебої з постачанням через Ормузьку протоку енергоносіїв уже вплинули на ціни на продукти. Індекс продовольчих цін зріс другий місяць поспіль, охопивши всі ключові категорії, зокрема зерно, м’ясну та та молочну продукції.

Головний економіст ФАО Максимо Тореро попередив, що якщо криза затягнеться, протягом року можливе різке прискорення продовольчої інфляції. За його словами, це може запустити ланцюгову реакцію, подібну до наслідків пандемії коронавірусу, коли порушення логістики спричинили глобальні економічні потрясіння.

"Останнє, чого ми хочемо, — отримати зниження врожайності та підвищення цін на сільськогосподарську сировину та продовольство наступного року", — сказав Тореро.

За його словами, ключова проблема — це дефіцит добрив та енергоносіїв. Від 20% до 45% експорту основних сільськогосподарських матеріалів (добрив, насіння) пов'язано з морськими поставками через Ормузьку протоку. Крім того, з країн Перської затоки постачалося 20% світової нафти та зрідженого природного газу, а також значні обсяги добрив – наприклад, близько половини світового обсягу карбаміду, найпоширенішого азотного добрива у світі.

Обмеження цього маршруту вже впливає на аграрний сектор, особливо напередодні посівної кампанії. Аналітик CRU Кріс Лоусон зауважив, що блокування Ормузької протоки зачіпає відразу кілька ланок системи виробництва продовольства, тому нинішня ситуація може виявитися серйознішою, ніж криза 2022 року, спричинена війною Росії проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп заявив про блокування США Ормузької протоки.

Також "Коментарі" писали, що з'явилася перша реакція ООН на перемир’я США та Ірану.



Джерело: https://www.fao.org/newsroom/detail/fao--protracted-strait-of-hormuz-crisis-could-turn-into-global-agrifood-catastrophe/en
