Трамп зазнав історичної поразки на виборах: що тепер зміниться в США

Все-таки Америка не безнадійна. Демократи цієї ночі здобули абсолютну перемогу, яку навіть найоптимістичніші опитування для них не могли передбачити. Не тому що вони демократи, а тому що вони зараз противага. Про це розповів політичний експерт Володимир Горбач.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт розповів, що демократи завершують ці перегони з приблизно 250 місцями в Конгресі, найбільшою більшістю за останні двадцять років, і з низкою неймовірних перемог у Сенаті: Техас, Канзас, Південна Кароліна – штати, в яких вони не перемагали десятиліттями.

Аналітик зауважує, Трамп зазнав історичної поразки, і останні два роки його президентства будуть присвячені безперервним розслідуванням проти нього, його сім’ї, радників та людей, проведеним комітетами Конгресу під контролем демократів. Він більше не може призначати суддів, не може просувати законодавство, і навіть його сила просувати міжнародні угоди дуже обмежена – важко уявити, щоб цей Конгрес схвалив якусь його "угоду", насправді оборудку, з Путіним.

"Скажу більше, його "посередницькі зусилля" щодо врегулювання російсько-української війни тепер так само зійдуть на пси... Нікого й ні до чого він вже примусити не зможе. Усі чекатимуть його відходу з політичної сцени і пришвидшуватимуть цей процес усіма засобами. Усі, включно з республіканцями", – зазначив експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Демократична партія США зміцнила контроль над Сенатом після серії несподіваних перемог у штатах, які традиційно підтримували республіканців. Справжньою сенсацією стали результати голосування в Айові, Техасі, Канзасі та Південній Кароліні. За даними Reuters, демократи отримали додаткові шість місць у верхній палаті Конгресу, забезпечивши серйозну перевагу.

Раніше "Коментарі" писали – президент США Дональд Трамп пояснив невдалі результати Республіканської партії під час проміжних виборів зростанням цін на бензин. За його словами, американці не змогли повністю відчути позитивні зміни в економіці через подорожчання палива, яке він пов'язав з війною в Ірані.



