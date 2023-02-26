Кремль имеет новые цели для ЧВК Вагнер

Российская частная военная компания Вагнер действует не только в Украине. Еще одной целью для Кремля является африканский континент, где ЧВК Вагнер поддерживают лояльных к Путину диктаторов или помогают России продвигать свои интересы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание DW.

ЧВК Вагнер распространяет влияние на Африку. Фото из открытых источников

Первоначально присутствие ЧВК Вагнер в Африке считали лишь слухами, однако со временем стало ясно, что спонсируемая Кремлем военная компания работает на африканском континенте. По словам российского посла в ЦАР, участвуют почти 2 тыс. российских "инструкторов". Известно, что еще более тысячи вагнеровцев действуют на стороне повстанческого движения в Ливии. А в Мали неоднократно обращали внимание на нарушение прав человека совершенными военной хунтой страны и ее помощниками из ЧВК Вагнер.

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"Со временем наемная деятельность "Вагнера" вышла за рамки частных военных услуг, создав сеть связей и интересов с компаниями в разных африканских странах", — сообщил военный аналитик Джулиан Радемейер.

Радемейер работает в Глобальной инициативе против транснациональной организованной преступности (GI-TOC), где он и его коллеги недавно опубликовали отчет о Вагнере в Африке.

"В отчете мы утверждаем, что ЧВК Вагнер является самым влиятельным российским фактором, который сегодня действует в Африке, и что их деятельность и сеть поддерживающих их подставных компаний являются вредным влиянием на континент", — сказал аналитик.

Вероятно, ЧВК Вагнер имеет такие же цели, что и визит министра иностранных дел Сергея Лаврова. С помощью разных бонусов для стран африканского континента Россия стремится усилить свои позиции в Африке. Так, на последней резолюции ООН 15 стран из Африки воздержались признать захватнические действия РФ в Украине, а еще две страны (Мали, Эритрея) приняли сторону России, проголосовав против резолюции.



Ожидалось, что война в Украине снизит деятельность группы Вагнера, однако это оказалось не так. Незадолго до годовщины вторжения РФ в Украину, ЧВК Вагнер планировали совершить госпереворот в Чаде.



"Беспокойство состоит в том, что Wagner будет продолжать метастазировать и расти в африканском контексте, если не будет вмешательства для предотвращения этого влияния, а также если европейские партнеры и страны не будут работать гораздо лучше со своими африканскими коллегами", — сказал Радемейер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министерша обороны Испании ответила, будут ли солдаты НАТО участвовать в войне в Украине.



Также "Комментарии" писали, что директор ЦРУ подтвердил планы Китая рассмотреть вариант поставки оружия в Россию.

