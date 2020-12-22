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Старушка похитила грабителя вместе с оружием (видео)

Когда грабители убили сына, пожилая мать отобрала у одного них из ружье и удерживала в "захвате" преступника - СМИ назвали это "похищением"

сегодня, 17:33
Автор:

Татьяна Лозовенко

Двое вооруженных преступников, которые вломились в магазин ювелира в районе Баглар Диярбакыра, Турция, застрелили владельца предприятия, 22-летнего мужчину по имени Синан, из ружья. Об этом сообщает турецкое издание NTV.

Старушка похитила грабителя вместе с оружием (видео)

Фото: из открытых источников

Тем временем в магазине находилась его мать, которая наблюдала за всем этим. Она попыталась палкой остановить двух грабителей. Как пишут турецкие СМИ, матери удалось "похитить" (заломать и удерживать) одного из грабителей, отобрав у него ружье. В Сеть выложили видео с камер наблюдения.


Сына пожилой женщины немедленно доставили в больницу, но, несмотря на вмешательства медиков, его спасти не удалось. Полиция объявила в розыск двух мужчин, которым так и не удалось получить деньги или золото в ювелирном магазине. Подробности инцидента не сообщаются. 

Управление Отделения общественной безопасности создало специальную группу, чтобы арестовать подозреваемых. Специалисты, которые изучили записи с камер видеонаблюдения, инициировали крупномасштабное расследование с целью поимки подозреваемых в лыжных масках, по показаниям очевидцев. 

Сегодня, 22 декабря, стало известно, что во Францию арестовали пару, которая изнасиловала младенца. Ребенок погиб из-за остановки сердца. Полиция отправила под стражу мужа и жену, которые подозреваются в изнасиловании и убийстве. Полиция объявит дополнительную информацию сегодня. 

Напомним, Турция запретила проведение развлекательных мероприятий на Новый год 2021. Ранее туристические агентства заявляли, что карантинные ограничения не помешают туристам отпраздновать новогодние праздники 2021 в "элитных" отелях Турции.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Берлине 190 полицейских обыскали квартиру исламиста, который подозревается в теракте. 


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Источник: https://www.sondakika.com/haber/haber-son-dakika-haberleri-diyarbakir-da-kar-maskesiyle-kuyumcu-soygunu-13815790/
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