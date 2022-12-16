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Это будет третья армия мира. Пацифистская страна наращивает военные силы

После Второй мировой войны страна отказалась от милитаризации, однако из-за российской агрессии и непредсказуемости Китая Япония начинает выделять все больше средств на оружие и военную технику.

сегодня, 17:40
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Автор:

Slava Kot

16 декабря Япония объявила о плане увеличения расходов на свою армию. Общая сумма пакета на пять лет составляет 320 млрд долларов. Это впервые Япония выделяет такие средства для наращивания своего военного потенциала со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Это будет третья армия мира. Пацифистская страна наращивает военные силы

Япония стала третьей армией по расходам. Фото: из открытых источников

По пятилетнему плану Япония должна закупить ракеты, которые могут поразить территорию Китая и подготовить страну к возможному конфликту в будущем. Такое решение было принято из-за нестабильной ситуации в регионе и полномасштабного вторжения России в Украину.

Пацифистская страна, выделив 320 млрд долларов, станет третьей в мире по расходам средств на армию. Впереди Японии будут только Китай и США.

"Это устанавливает новый курс для Японии. Если это будет должным образом исполнено, Силы самообороны станут настоящей эффективной силой мирового уровня", — сказал бывший адмирал Морских сил самообороны Йоджи Кода.

В послевоенных документах Япония отказалась от политики милитаризации и не планировала вести войны и создавать средства для этого.

"Вторжение России в Украину является серьезным нарушением законов, запрещающих применение силы, и пошатнуло основы международного порядка", — пишут в стратегическом документе Японии.

Тем не менее наибольшую опасность для Японии представляет Китай. Но опасность в документе представляют и такие страны как Россия и Северная Корея.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перед вторжением в Украину Россия разрабатывала стратегию нападения на Японию.

Также "Комментарии" писали о тревожном докладе Пентагона, в котором американские военные выразили обеспокоенность скорым созданием баллистических ракет Китаем.



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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pacifist-japan-unveils-unprecedented-320-bln-military-build-up-2022-12-16/
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