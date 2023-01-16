Гонка вооружений рискует выйти из под контроля в Азии

Новая гонка вооружений является самой масштабной в Азии за все время. Три крупных ядерных страны и одно быстро развивающееся государство соревнуются за превосходство в море и на суше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

В Азии проходит новая гонка вооружений. Фото из открытых источников

Япония объявила о наращивании своего военного потенциала, что в перспективе сделает ее третьей армией мира. Такие заявления были озвучены из-за российского вторжения в Украину и постоянных заявлений Китая о возможном нападении на Тайвань.

В свою очередь Китай утверждает, что Япония может атаковать их, как это было в середине 20 века. В результате военной экспансии 1937-1945 годов в Китае погибли около 14 млн жителей, а 100 млн стали беженцами. Несмотря на такие заявления Китая, большинство экспертов утверждают, что такими заявлениями коммунистические власти страны пытаются отвлечь от собственного военного наращивания мощностей.

Недавно китайские лодки были замечены вблизи военных баз Японии и США. Эксперты считают, что это следует рассматривать как сигнал со стороны Китая, претендующего на японские острова Сэнкаку. Кроме того, Япония и США поддерживают Украину, в то время как Китай является партнером России, поставляющим дешевое сырье в азиатскую страну.

Не считая того, на Корейском полуострове происходит свое противостояние. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын наращивает свой военный потенциал и пугает Южную Корею "сверхбольшими" мобильными ракетными установками, которые могут нанести ядерный удар.

Южнокорейский институт анализа обороны заявил, что Ким планирует создать 300 боеголовок в ближайшие годы, таким образом КНДР может опередить такие ядерные страны как Францию и Великобританию, и иметь перед собой только США, Россию и Китай. Для защиты Южной Кореи США дали четко понять, что готовы использовать свой военный арсенал.

"Соединенные Штаты без колебаний выполнят свое расширенное обязательство по сдерживанию, используя полный спектр оборонных возможностей США, включая ядерную, обычную и противоракетную оборону", – сказал глава американского штаба военно-морских операций адмирал Майк Гилдей.

Таким образом, гонка вооружений в Азии имеет три противостояния. В одном углу Соединенные Штаты и их союзники – Япония и Южная Корея. В другом углу Китай и его партнер Россия. А в третьем – Северная Корея.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае заблокировали японскую компанию Sony, из-за изображения собаки на фоне осенних листьев.

Также "Комментарии" писали о трагедии в Китае, которую показали спутниковые изображения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!